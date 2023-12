CANDEIA: Retrospectiva 2023

Confira os principais fatos de 2023 em Bariri, que foram destaque nas edições do Candeia – impressa e interativa

JANEIRO

OBRAS DE RECAPE EM BARIRI VÃO CUSTAR R$ 3,2 MILHÕES

A Prefeitura de Bariri publicou quatro editais de licitação para obras de recapeamento em diversas ruas da cidade. Ao todo, os serviços são estimados em R$ 3,2 milhões. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/obras-de-recape-em-bariri-vao-custar-r-32-milhoes/

PREFEITURA DE BARIRI ARRECADA 15% A MAIS EM 2022

As receitas da Prefeitura de Bariri em 2022 ficaram 15,6% acima do arrecadado em 2021. Em 2022 o Executivo contabilizou R$ 142,9 milhões de arrecadação. No ano anterior o bolo foi de R$ 123,6 milhões. Leia mais :

https://jornalcandeia.com.br/economia/prefeitura-de-bariri-arrecada-15-a-mais-em-2022-gastos-sobem-28/

CAEM REGISTROS DE NASCIMENTOS, ÓBITOS, CASAMENTOS E SEPARAÇÕES EM BARIRI

Em 2022 caiu o número de nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios no município, se comparado com 2021, que foi marcado pelo início da retração dos efeitos da pandemia de Covid-19. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/caem-registros-de-nascimentos-obitos-casamentos-e-separacoes-em-bariri/

EXPRESSA SUL TERÁ ILUMINAÇÃO DE LED

A Prefeitura de Bariri publicou licitação com o objetivo de substituir as luminárias de valor de sódio por LED em toda a extensão da Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunato (Via Expressa Sul). Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/expressa-sul-tera-iluminacao-de-led/

Polícia Civil prende autor de latrocínio ocorrido em 2020

A Polícia Civil descobriu o autor de latrocínio ocorrido em 24 de novembro de 2020 em chácara situada na Rua Florêncio Froes de Moraes. D. C. C., 30 anos, é acusado de ter matado com golpes de faca o caseiro José Luiz Rodrigues, 54 anos. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/policia-2/policia-civil-prende-autor-de-latrocinio-ocorrido-em-2020/

Chuvas aumentam reclamações e pressionam por serviços de capina e tapa-buraco

Desde meados de dezembro de 2022 as chuvas estão constantes em Bariri. O resultado é que tem aumentado a demanda por serviços como capina e tapa-buraco. O serviço era executado pela empresa Latina naquela época. Leia mais

https://jornalcandeia.com.br/bariri/chuvas-aumentam-reclamacoes-e-pressionam-por-servicos-de-capina-e-tapa-buraco/

FEVEREIRO

Justiça põe fim à ação que cobra vagas em creche

O Judiciário declarou extinta a execução de cumprimento de sentença que cobrava da prefeitura a obrigação no fornecimento de vagas para crianças em idade de creche. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/educacao-2/justica-poe-fim-a-acao-que-cobra-vagas-em-creche/

Bom desempenho do setor agropecuário leva a saldo positivo de emprego

Área agrícola registrou 2.541 contratações em 2022 e 1.026 demissões, com saldo positivo de 1.515 vagas de trabalho. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/economia/bom-desempenho-do-setor-agropecuario-leva-a-saldo-positivo-de-emprego/

Em ação, MP questiona contratações temporárias pelo município

Promotoria de Justiça cita na ação judicial que contratos temporários foram feitos pelo Executivo mesmo havendo concurso público em vigência. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/em-acao-mp-questiona-contratacoes-temporarias-pelo-municipio/

TCE: cai índice de eficiência de Bariri e região

Bariri recebeu nota mínima em 2022 (ano-base de 2021), assim como Bauru, Bocaina, Boraceia, Itapuí, Itaju e Jaú. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) foi criado pelo Tribunal de Contas do Estado. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/tce-cai-indice-de-eficiencia-de-bariri-e-regiao/

MP denuncia três por fraudes e Justiça mantém Vaguinho preso

O Ministério Público (MP) denunciou três pessoas por crimes contra a administração pública. No dia 17 de fevereiro houve prisão preventiva de Vagner Mateus Ferreira (Vaguinho), ex-vereador e ex-prefeito de Bariri. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/mp-denuncia-tres-por-fraudes-e-justica-mantem-vaguinho-preso/

MARÇO

Operação Assistida marca início do Poupatempo

O Poupatempo iniciou no dia 8 de março as atividades em Bariri. O posto tem capacidade para oferecer até 130 atendimentos diários para moradores de Bariri e de Itaju. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/entrevista/poupatempo-inicia-na-segunda-feira-atendimento-com-agendamento/

Prefeitura assume compromissos com MP na proteção de animais

O Ministério Público (MP) firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura de Bariri para que o município fique incumbido de adotar uma série de medidas na proteção dos animais domésticos, especialmente os errantes. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/saude/prefeitura-assume-compromissos-com-mp-na-protecao-de-animais/

Bariri registra homicídio

No dia 24 de fevereiro Bruno Guilherme Soares dos Santos, 26 anos, foi morto após receber golpes de caibro na cabeça. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/policia-2/autor-de-homicidio-em-bariri-esta-foragido/

Câmara rejeita denúncia de cassação contra prefeito Abelardo

A Câmara de Bariri rejeitou denúncia de cassação do mandato do prefeito Abelardo Simões. O documento com o pedido foi feito no dia 2 de março pelo jornalista José Iraldo Androciolli Júnior (Vavá). A votação terminou empatada por 4 a 4. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/camara-rejeita-denuncia-de-cassacao-contra-prefeito-abelardo/

Pesquisadores estudam vestígios no sítio arqueológico da Queixadinha

Em outubro de 2022 foram encontrados em Bariri vestígios da presença dos primeiros habitantes no município e na região, milhares de anos atrás. A área fica no Bairro Queixadinha. Em março houve divulgação do trabalho junto a alunos. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/educacao-2/pesquisadores-estudam-vestigios-no-sitio-arqueologico-da-queixadinha/

ABRIL

Ford T continua no Museu Mario Fava por mais 30 meses

O Ford T utilizado na construção da Carretera Panamericana continuará no Museu Mario Fava, de Bariri, por mais 30 meses, após negociação com a SPTrans. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/ford-t-continua-no-museu-mario-fava-por-mais-30-meses/

Cinco licitações da prefeitura totalizam R$ 2,9 milhões

Disputas são para obras de pavimentação, duas de recape asfáltico e instalação de luzes de LED e de elevador no Paço Municipal. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/quatro-trechos-de-vias-receberao-asfalto/

https://jornalcandeia.com.br/bariri/nucleo-osorio-orefice-tera-luzes-de-led/

https://jornalcandeia.com.br/bariri/aberta-licitacao-para-instalacao-de-elevador-na-prefeitura/

Funcionária da Santa Casa de Bariri é denunciada por peculato

A Justiça de Bariri recebeu denúncia por peculato feita pelo Ministério Público (MP) contra funcionária da Santa Casa de Bariri. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/funcionaria-da-santa-casa-de-bariri-e-denunciada-por-desviar-dinheiro-de-pacientes/

MP cobra da prefeitura fiscalização de som alto em estabelecimentos

O Ministério Público (MP) abriu inquérito civil com o intuito de apurar as medidas adotadas Prefeitura de Bariri na fiscalização e controle de atividades que geram poluição sonora. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/bariri-mp-cobra-da-prefeitura-fiscalizacao-de-som-alto-em-estabelecimentos/

Boraceia rompe com Bariri e firma convênio com Santa Casa de Pederneiras

A Prefeitura de Boraceia encerrou o convênio que mantinha com a Santa Casa de Bariri para atendimentos de urgência e emergência, ambulatoriais e de internação. Desde o dia 1º de abril o município firmou parceria com a Santa Casa de Pederneiras. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/regiao/boraceia-rompe-com-bariri-e-firma-convenio-com-santa-casa-de-pederneiras/

Ameaças causam insegurança em Bariri

No início da semana passaram a circular áudio e postagens pelas redes sociais em que escolas de Bariri poderiam ser alvo de algum tipo de ataque, causando insegurança em pais, estudantes e funcionários que atuam nos colégios. Leia mais:

Leia mais: https://jornalcandeia.com.br/bariri/pm-afirma-que-audio-sobre-ataque-em-escolas-nao-se-refere-a-bariri/

Prefeito eleva para R$ 9,1 milhões o valor do convênio da Santa Casa

Em sessão extraordinária, o Legislativo aprovou projeto de lei que eleva para R$ 9.186.000,00 o valor do convênio com a Santa Casa de Bariri.

https://jornalcandeia.com.br/politica/prefeito-eleva-para-r-91-milhoes-o-valor-do-convenio-da-santa-casa/

MAIO

Em 10 anos frota de veículos cresce 32% em Bariri

Dez anos atrás circulavam pelo município 20.415 veículos; agora, são quase 27 mil veículos emplacados em Bariri. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/em-10-anos-frota-de-veiculos-cresce-32-em-bariri/

MP arquiva inquérito que cobrava da prefeitura aplicação de leis municipais

Promotoria de Justiça aponta que há morosidade na implantação das legislações pelo poder público, mas não omissão ou resistência. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/mp-arquiva-inquerito-que-cobrava-da-prefeitura-aplicacao-de-leis-municipais/

Bariri obtém R$ 549 mil do Fehidro para obras de galeria

O Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Tietê Jacaré aprovou o montante de R$ 549,7 mil para a execução da terceira fase de galerias de águas pluviais para interligação em rede existente na Via Expressa Sul. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-obtem-r-549-mil-do-fehidro-para-obras-de-galeria/

Área da AABB de Bariri é colocada à venda

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) comunica que pretende efetuar a venda de sua sede em Bariri, situada na Rua Paschoal Concentino Barricelo, 141, Jardim Umuarama. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/area-da-aabb-de-bariri-e-colocada-a-venda/

Vazamento de amônia atinge várias partes de Bariri

No dia 23 de maio houve vazamento de gás amônia da antiga Globoaves, localizada perto do cruzamento entre as Avenidas Dr. Antonio Galízia e Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul). Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-vazamento-de-amonia-atinge-varias-partes-da-cidade/

JUNHO

Bariri Rodeio Show recebe bom público nas três noites

Por causa da forte chuva nos dias 14 e 15 de junho o Bariri Rodeio Show teve a abertura adiada de 15 para 16 de junho. O evento continuou nos dias 17 e 18 de junho. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-rodeio-show-recebe-bom-publico-nas-tres-noites/

Prefeitura arrecada R$ 60,2 milhões de janeiro a abril

Receita do município de Bariri no primeiro quadrimestre deste ano representou 38,18% do previsto para o ano todo (R$ 157,7 milhões); assunto foi objeto de audiência pública. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/economia/prefeitura-arrecada-r-602-milhoes-de-janeiro-a-abril/

TCE acolhe recurso da prefeitura e aprova convênio com a Santa Casa

Em julho de 2022, órgão havia considerado irregular a parceria do Executivo com o hospital; em novo julgamento o convênio foi aprovado. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/tce-acolhe-recurso-da-prefeitura-e-aprova-convenio-com-a-santa-casa/

Prefeito defende criação de novos cargos para aperfeiçoar máquina administrativa

O prefeito Abelardo Simões Filho encaminhou projetos de lei à Câmara de Bariri para criação de novas diretorias e de funções gratificadas para servidores concursados do Executivo. Segundo ele, a estrutura atual está defasada e necessita de ajustes. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/entrevista/prefeito-defende-criacao-de-novos-cargos-para-aperfeicoar-maquina-administrativa/

Banco deve pagar R$ 780 mil para administrar folha da prefeitura

Administração municipal abriu licitação para receber propostas de instituições financeiras interessadas em gerir a folha de 1.043 funcionários. O Itaú-Unibanco foi o vencedor da disputa. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/banco-deve-pagar-r-780-mil-para-administrar-folha-da-prefeitura/

JULHO

Polícia Civil abre inquérito para apurar morte de trabalhador do Saemba

Adelson Aparecido Bertoldo, 56 anos, morreu soterrado na tarde de segunda-feira (31) numa obra de ampliação de rede de esgoto, próximo ao Jardim Garotinho. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/policia-2/policia-civil-abre-inquerito-para-apurar-morte-de-trabalhador-do-saemba/

Bariri mantém a mesma população nos últimos 12 anos

A população de Bariri se manteve estável entre os anos de 2000 e 2012 (período de 12 anos). Em 2010 moravam no município 31.593 pessoas. Agora são 31.595, ou seja, duas a mais. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-mantem-a-mesma-populacao-nos-ultimos-12-anos/

Jornal Candeia muda formato e amplia atuação digital

A partir de julho o Jornal Candeia passou por mudanças. As principais foram a ampliação na atuação digital e a mudança de formato e circulação do impresso para quinzenal. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/jornal-candeia-muda-formato-e-amplia-atuacao-digital/

Prefeitura arrecada R$ 74 milhões e gasta R$ 83 milhões no semestre

A Prefeitura de Bariri contabilizou receita de R$ 74,2 milhões de janeiro a junho deste ano. Já as despesas somaram R$ 83,9 milhões. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/economia/prefeitura-arrecada-r-74-milhoes-e-gasta-r-83-milhoes-no-semestre/

Ambulatório de saúde mental recebe o nome de Fauze Farah

Evento realizado no dia 6 de julho prestou homenagem ao médico e ex-vereador Fauze Farah, falecido em 2017 aos 90 anos de idade. Ele deu nome ao Ambulatório de Saúde Mental de Bariri. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/ambulatorio-de-saude-mental-recebe-o-nome-de-fauze-farah/

Projeto prevê subsídio de R$ 2.950,00 para vereador em 2025

A proposta traz valores escalonados, de 2025 a 2028. No primeiro ano da próxima legislatura o valor a ser pago ao vereador é de R$ 2.950,00. Passa para R$ 3.068,00 em 2026. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/projeto-preve-subsidio-de-r-2-95000-para-vereador-em-2025/

AGOSTO

Santa Casa de Bariri realiza ampla informatização de setores

A Santa Casa de Bariri finalizou ampla informatização do hospital. Uma das mudanças mais visíveis é no pronto-socorro, com classificação de risco, conforme o estado de saúde do paciente. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/saude/santa-casa-de-bariri-realiza-ampla-informatizacao-de-setores/

Setor agropecuário é responsável por queda no emprego em Bariri

De janeiro a junho de 2023 o município de Bariri contratou 2.401 trabalhadores e demitiu 3.429. O saldo é negativo em 1.028 postos de trabalho. A agropecuária foi responsável pela maior parte dos cortes nas vagas. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/economia/setor-agropecuario-e-responsavel-por-queda-no-emprego-em-bariri/

Gaeco realiza operação em Bariri e outras cidades

Em Bariri, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão na prefeitura, Diretoria Municipal de Obras e Meio Ambiente, sede da Latina Ambiental Ltda. e endereços de pessoas investigadas pela Promotoria de Justiça. A operação atingiu também Itaju, Jaú e Limeira. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/regiao/bariri-mp-realiza-operacao-em-bariri-e-outras-cidades/

Ernesto Paglia integra grupo de aventureiros em visita ao Museu Mário Fava

Um grupo de aventureiros anunciou que iria percorrer 5 mil quilômetros de viagem entre São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção, no chamado Raid da Prata. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-ernesto-paglia-integra-grupo-de-aventureiros-em-visita-ao-museu-mario-fava/

Policlínica inicia atendimento em Bariri

Localizada na Avenida Antonio José da Silva, atrás da Santa Casa de Bariri, a Policlínica iniciou atendimento no dia 22 de agosto. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/saude-policlinica-inicia-atendimento-em-bariri/

SETEMBRO

MP pede investigação criminal contra o prefeito Abelardo

O Ministério Público (MP) requereu o encaminhamento de documentos ao Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo para instauração de investigação criminal contra o prefeito de Bariri, Abelardo Simões Filho. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-mp-pede-investigacao-criminal-contra-o-prefeito-abelardo/

Déficit cai, mas despesa ainda é maior que receita em Bariri

Prefeitura de Bariri encerrou agosto com R$ 103,3 milhões de receita e R$ 112,4 milhões de despesa (déficit de R$ 9,1 milhões). No primeiro semestre, diferença entre arrecadação e gasto foi de R$ 9,7 milhões. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/economia/deficit-cai-mas-despesa-ainda-e-maior-que-receita-em-bariri/

Judiciário barra contratações irregulares pela Prefeitura de Bariri

A Justiça local julgou procedente ação movida pelo Ministério Público (MP) para determinar que o município de Bariri deixe de firmar contratos temporários para cargos e funções fora das hipóteses legais. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/judiciario-barra-contratacoes-irregulares-pela-prefeitura-de-bariri/

Bariri inaugura segunda unidade do Cras

Foi inaugurada no dia 28 de setembro a segunda unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Bariri. O Cras 2 leva o nome de Florinda Sitta Urbano. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-inaugura-segunda-unidade-do-cras/

Bariri e Itaju firmam acordo com MP para repasses à Santa Casa

Pelo que foi decidido entre as partes, Bariri irá repassar R$ 988 mil por mês e Itaju R$ 28 mil mensais; Boraceia ficou fora porque referenciou os serviços para outro município Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/bariri-e-itaju-firmam-acordo-com-mp-para-repasses-a-santa-casa/

MP arquiva apuração sobre progressão funcional de professores

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica decidiu pelo arquivamento de procedimento instaurado para averiguar a constitucionalidade ou não do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Bariri. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/justica-mp-arquiva-apuracao-sobre-progressao-funcional-de-professores/

Matrículas da educação básica se mantêm estáveis em Bariri

Bariri efetivou neste ano 4.648 matrículas iniciais na rede pública desde a creche até o ensino médio. Em comparação ao censo de 2022, a quantidade é praticamente a mesma (4.679 matrículas). Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/educacao-2/matriculas-da-educacao-basica-se-mantem-estaveis-em-bariri/

OUTUBRO:

CASO LATINA: MP OFERECE DENÚNCIA CRIMINAL CONTRA 5 PESSOAS

O Ministério Público (MP) ofereceu à Justiça na terça-feira (4) denúncia criminal contra cinco pessoas, em apuração que teve início sobre supostas irregularidades no contrato da Prefeitura de Bariri com a empresa Latina Ambiental Ltda. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/caso-latina-mp-oferece-denuncia-criminal-contra-5-pessoas-em-bariri/

Definida empresa para construir nova ponte na Av. Claudionor Barbieri

A empresa AWS Construções Eireli-EPP foi a vencedora de licitação feita pela Prefeitura de Bariri para construção de nova ponte na Avenida Claudionor Barbieri, na baixada da antiga Indústria Resegue. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/cidade/bariri-definida-empresa-para-construir-nova-ponte-na-av-claudionor-barbieri/

Definidos os 5 conselheiros tutelares de Bariri

De um total de seis candidatos, os mais votados foram Marcelo Mosconi (179 votos), Meire Gasparoto (152), Cristiane Pultrini (136), Daniela Bernardo (126 votos) e Paulo Slompo (117). João de Barros, com 116 votos, ficou na suplência. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/definidos-os-5-conselheiros-tutelares-de-bariri/

Polícia faz operação com foco em crimes contra o patrimônio

A Polícia Civil de Bariri realizou operação no município, dessa vez com foco em crimes contra o patrimônio. A ação teve o apoio da Polícia Militar (PM). Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/policia-2/bariri-policia-faz-operacao-com-foco-em-crimes-contra-o-patrimonio/

TCE condena Vitale Saúde a devolver R$ 40 milhões

Em julgamento realizado na terça-feira (17), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) condenou a Organização Social (OS) Vitale Saúde a devolver R$ 40,3 milhões. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/saude/tce-condena-vitale-saude-a-devolver-r-40-milhoes/

Juiz Igor Montanher assume 1ª Vara de Bariri

O juiz Igor Canale Peres Montanher, 28 anos, assumiu a titularidade da 1ª Vara Judicial de Bariri no dia 16 de outubro. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/justica-2/juiz-igor-montanher-assume-1a-vara-de-bariri/

NOVEMBRO

POR UNANIMIDADE, CÂMARA CASSA MANDADO DO PREFEITO ABELARDO

Todos os nove vereadores da Câmara de Bariri votaram pela cassação do mandato do prefeito Abelardo Simões. A denúncia foi feita por Gilson de Souza Carvalho, baseada em apuração do Ministério Público por supostas irregularidades em licitação para contratação de empresa de limpeza, além de outros delitos. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/por-unanimidade-camara-cassa-mandado-do-prefeito-abelardo/

Prefeitura estima arrecadar R$ 164 milhões em 2024

A prefeitura de Bariri estima para o ano que vem receita de R$ 164 milhões. O montante é 3,74% superior ao que foi previsto para o atual exercício financeiro (R$ 158,1 milhões). Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/abriri-prefeitura-estima-arrecadar-r-164-milhoes-no-ano-que-vem/

Número de idosos em Bariri cresce 30,5% em 12 anos

Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais em Bariri (4.541) chegou a 14,3% da população total, com alta de 30,5% frente a 2010, quando esse contingente era de 3.478, ou 11% da população. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/cidade/numero-de-idosos-em-bariri-cresce-305-em-12-anos/

Foloni pretende melhorar diálogo com a Câmara

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni, recebeu a reportagem do Candeia no dia 16 de novembro, primeiro dia útil de trabalho como chefe do Executivo, após a cassação do mandato de Abelardo Simões. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/foloni-pretende-melhorar-dialogo-com-a-camara/

Contrato emergencial para limpeza será de R$ 148,2 mil por mês

A Prefeitura de Bariri definiu pela contratação emergencial da empresa Garra Consultoria Ambiental Ltda., de Bauru, para serviço de limpeza pública no município. O valor mensal será de R$ 148,2 mil. Por mais de três meses o serviço deixou de ser feito. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/politica/bariri-contrato-emergencial-para-limpeza-sera-de-r-1482-mil-por-mes/

Juiz decide que recursos públicos para Santa Casa são impenhoráveis

O juiz do trabalho substituto Gabriel Calvet de Almeida deu provimento a recurso da Santa Casa de Bariri, declarando impenhoráveis os recursos provenientes de repasse de verba pública ao hospital. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-juiz-decide-que-recursos-publicos-para-santa-casa-sao-impenhoraveis/

Prefeitura reajusta conta da água em 31,3% a partir de janeiro

A partir de 1º de janeiro de 2024, as contas de água em Bariri custarão 31,3% a mais para residências, indústrias, comércio e órgãos públicos. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/bariri/bariri-prefeitura-reajusta-conta-da-agua-em-313-a-partir-de-janeiro-2/

Falta de equipamento de segurança causou morte de servidor do Saemba

A Polícia Civil de Bariri concluiu inquérito policial aberto para investigar as causas do acidente que vitimou no dia 31 de julho deste ano o encanador Adelson Aparecido Bertoldo, 56 anos, que trabalhava no Saemba. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/policia-2/falta-de-equipamento-de-seguranca-causou-morte-de-servidor-do-saemba/

DEZEMBRO

FOLONI PRETENDE COMPRAR ÁREA PARA FUTURO PÓLO INDUSTRIAL

O prefeito Fernando Foloni diz que “a área pode receber futuras empresas e até empresas de Bariri que queiram crescer e nesse espaço seria aberta uma avenida interligando com o Jardim Garotinho”

Leia mais: https://jornalcandeia.com.br/bariri/entrevista-da-semana-foloni-pretende-comprar-area-para-futuro-polo-industrial/

JUSTIÇA ANULA MUDANÇA DA SANTA CASA PARA VITALE E RESPONSABILIZA EX-GESTORA

A Justiça declarou a nulidade de pleno direito de todas as alterações estatutárias realizadas no estatuto social da então Associação Civil Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018.

Leia mais:

BARIRI REGISTRA QUEDA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2022

As residências, no geral, gastaram menos energia no ano passado em comparação com 2021. Já os setores econômicos consumiram mais o insumo. Leia mais:

https://jornalcandeia.com.br/economia/economia-bariri-registra-queda-no-consumo-de-energia-eletrica-em-2022/

AUMENTA CONSUMO DE GASOLINA E DIESEL EM BARIRI; ETANOL TEM QUEDA

No comparativo com 2021, em Bariri em 2022 houve aumento no consumo de óleo diesel (1,8%) e de gasolina automotiva (1,2%). A maior alta foi no gás de cozinha, superior a 23%.

https://jornalcandeia.com.br/economia/economia-aumenta-consumo-de-gasolina-e-diesel-em-bariri-etanol-tem-queda/

CÂMARA DE BARIRI TEM O MENOR CUSTO PER CAPITA DO ESTADO

De acordo com o levantamento do TCE, o gasto médio per capita para o funcionamento dos Poderes Legislativos de 644 municípios paulistas foi de R$ 107,29. Em Bariri foi de R$ 29,39.

Leia mais: https://jornalcandeia.com.br/politica/politica-camara-de-bariri-tem-o-menor-custo-per-capita-do-estado/

EM 11 ANOS, PIB DE BARIRI CRESCE 158%, DE BORACEIA 226% E DE ITAJU 391%

O Produto Interno Bruto (PIB) de Bariri registrou crescimento de 158,4% entre 2010 e 2021 (período de 11 anos). Na região, o maior crescimento do PIB nesses 11 anos foi registrado em Itaju (391,8%). Boraceia e Itapuí também se destacaram, com aumento superior a 200%.

Leia mais:

HOMICÍDIO: POLÍCIA DEVE INDICIAR DUPLA POR HOMICÍDIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO

A Polícia Civil de Bariri instaurou inquérito para apurar a morte de Ailton Aparecido Ferreira, 58 anos. V. A. e F. M. S. deverão ser indiciados por homicídio doloso (com intenção de matar) e disparo de arma de fogo.

Leia mais:

LAUDO APONTA PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BARIRI

A Prefeitura de Bariri contratou a empresa Sinergia Inovação Comercial Ltda. para a realização de vistoria do fornecimento de energia elétrica pela empresa CPFL Paulista. O relatório apontou problemas como postes danificados e redes antigas com cabos nus.

Leia mais: