Laudo aponta problemas no fornecimento de energia elétrica em Bariri

A Prefeitura de Bariri contratou a empresa Sinergia Inovação Comercial Ltda. para a realização de vistoria do fornecimento de energia elétrica pela empresa CPFL Paulista ao município, especialmente com foco em eventual dano ao patrimônio público.

O trabalho ficou a cargo do técnico em edificações e técnico em eletrotécnica Sérgio Coutinho. No trabalho, ele constatou alguns problemas na prestação do serviço.

De acordo com o relatório, Bariri enfrenta dificuldades frequentes com a falta de obras e melhorias técnicas no sistema de distribuição de energia de baixa e média tensões.

Em Bariri, as redes de distribuição de energia em grande parte são antigas e construídas com condutores (cabos) nu. As redes nu são facilitadoras de interrupção de energia em situações de vento, chuva e galho de árvore que encosta na rede”, cita o documento.

“Nestes casos têm ocorrido curto-circuito, falta de energia, oscilações de energia com subtensão e sobretensão de energia elétrica e, como conseqüência, a queima de equipamentos elétricos, painéis de praças públicas e luminárias públicas, causando assim dano ao patrimônio público.”

Outro problema que ocorre em Bariri (e não que não consta do documento) é a falta de poda de árvores próximas à rede elétrica. Em caso de fortes ventos ou temporais galhos podem danificar os cabos de energia.

O relatório assinado por Coutinho aponta que as redes de energia devem ser construídas com condutores (cabos) multiplexados, isolados e protegidos para otimizar e diminuir as ocorrências de curto-circuito, falta de energia, oscilações de energia com subtensão e sobretensão de energia elétrica.

Um exemplo mencionado é que em Bariri há vários postes de concreto que necessitam ser substituídos.

No dia 11 de dezembro deste ano houve a quebra e queda por deterioração de dois postes de energia na Avenida Prefeito Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul). Com o acidente foram danificados braços de iluminação e luminárias de LED.

Quatro dias depois ocorreu chuva com vento, com prejuízos e danos elétricos em vários locais do município.

Na Expressa Sul e Rua Francisco Munhoz Cegarra ocorreu queda de cabo energizado em via pública. O evento climático causou curto-circuito, falta de energia, oscilações de energia com subtensão e sobretensão de energia por longo período.

Na vistoria, o técnico constatou seis unidades de luminárias de LED queimadas e sete painéis de praças em diversos locais da cidade.

“A má conservação da rede de distribuição e fornecimento de energia elétrica no município de Bariri por parte da CPFL poderá causar acidentes com extrema gravidade”, conclui o relatório.

Em algumas ocasiões em que há queda de energia elétrica em Bariri, moradores manifestam nas redes sociais a demora no restabelecimento da energia.