Política: Governo de SP abre vagas de estágio remunerado para alunos do Ensino Médio Técnico

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

O Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para o Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), programa que oferece 20 mil vagas de estágio remunerado para estudantes da rede pública estadual. A iniciativa é voltada a alunos do Ensino Médio Técnico e busca ampliar o acesso ao primeiro emprego em São Paulo.

As inscrições são gratuitas e online e seguem abertas até o dia 20 de julho de 2026.

COMO SE INSCREVER NO BEEM

Os interessados devem realizar o cadastro pela plataforma oficial:

• Acesse o portal do BEEM

• Veja o passo a passo para se inscrever:

• Acessar o site e clicar em “Sou estudante e quero saber mais”

• Selecionar a opção “Inscreva-se”

• Criar cadastro com CPF, data de nascimento e RA

• Preencher dados pessoais, como e-mail, celular e endereço

• Acessar o portal com login e senha

• Consultar a vitrine de vagas de acordo com o curso

Estudantes menores de idade também podem participar, desde que o cadastro seja feito com os dados dos pais ou responsáveis.

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA

Para concorrer às vagas do BEEM 2026, o estudante deve atender aos seguintes requisitos:

• Ter 16 anos completos na data de admissão

• Estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede estadual

• Ter frequência escolar mínima de 85%

• Ter realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior

O programa oferece bolsa estágio mensal, com valores que variam conforme a carga horária e o curso:

• R$ 703,38 para estágios de até 20 horas semanais (Ensino Médio Técnico)

• R$ 883,66 para cursos técnicos na área de tecnologia

• R$ 437,99 para jornadas reduzidas

O pagamento é realizado no 10º dia útil após o mês trabalhado. Além disso, o estudante recebe auxílio-transporte pago pela empresa.

PROGRAMA FACILITA ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO

O Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) é considerado uma porta de entrada para o mercado, permitindo que o aluno adquira experiência profissional ainda durante os estudos. As vagas são ofertadas próximas à residência dos estudantes e com horários compatíveis com a rotina escolar. Não é exigida experiência anterior. O programa conta com parceria de mais de 3 mil empresas, incluindo multinacionais, varejistas e órgãos públicos, ampliando as oportunidades de inserção profissional. (Fonte: Sorocabana Nices)