Política: Governo de SP abre vagas de estágio remunerado para alunos do Ensino Médio Técnico

O Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para o Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), programa que oferece 20 mil vagas de estágio remunerado para estudantes da rede pública estadual. A iniciativa é voltada a alunos do Ensino Médio Técnico e busca ampliar o acesso ao primeiro emprego em São Paulo.
As inscrições são gratuitas e online e seguem abertas até o dia 20 de julho de 2026.
COMO SE INSCREVER NO BEEM
Os interessados devem realizar o cadastro pela plataforma oficial:
• Acesse o portal do BEEM
• Veja o passo a passo para se inscrever:
• Acessar o site e clicar em “Sou estudante e quero saber mais”
• Selecionar a opção “Inscreva-se”
• Criar cadastro com CPF, data de nascimento e RA
• Preencher dados pessoais, como e-mail, celular e endereço
• Acessar o portal com login e senha
• Consultar a vitrine de vagas de acordo com o curso
Estudantes menores de idade também podem participar, desde que o cadastro seja feito com os dados dos pais ou responsáveis.
QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA
Para concorrer às vagas do BEEM 2026, o estudante deve atender aos seguintes requisitos:
• Ter 16 anos completos na data de admissão
• Estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico da rede estadual
• Ter frequência escolar mínima de 85%
• Ter realizado o Provão Paulista Seriado no ano anterior
O programa oferece bolsa estágio mensal, com valores que variam conforme a carga horária e o curso:
• R$ 703,38 para estágios de até 20 horas semanais (Ensino Médio Técnico)
• R$ 883,66 para cursos técnicos na área de tecnologia
• R$ 437,99 para jornadas reduzidas
O pagamento é realizado no 10º dia útil após o mês trabalhado. Além disso, o estudante recebe auxílio-transporte pago pela empresa.
PROGRAMA FACILITA ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO
O Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) é considerado uma porta de entrada para o mercado, permitindo que o aluno adquira experiência profissional ainda durante os estudos. As vagas são ofertadas próximas à residência dos estudantes e com horários compatíveis com a rotina escolar. Não é exigida experiência anterior. O programa conta com parceria de mais de 3 mil empresas, incluindo multinacionais, varejistas e órgãos públicos, ampliando as oportunidades de inserção profissional. (Fonte: Sorocabana Nices)