Esporte: Jovem de Bariri vai disputar o Paulistão sub-14 pela Inter de Limeira

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Bariri ganha mais um motivo de orgulho no esporte. O jovem atleta Nicolas Gabriel Muralha, filho de Alison Fernando Muralha e Valéria Cristina Alexandrino, foi federado e irá disputar o Campeonato Paulista Sub-14 após ser captado para integrar a base da Inter de Limeira.

A trajetória de Nicolas começou em projetos esportivos da cidade. Ele teve passagem pelo Projeto Livramento e, mais recentemente, vinha atuando no Projeto Arrudão, onde seguiu desenvolvendo seu desempenho dentro de campo e chamando a atenção de observadores.

A oportunidade surgiu por meio do trabalho do captador Erivelton Munhoz, responsável por identificar talentos para a equipe de Limeira. Após avaliação, o jovem atleta foi integrado ao clube e já está devidamente federado, apto a disputar oficialmente o Campeonato Paulista Sub-14.