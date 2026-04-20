Cidade: Fiéis celebram a Festa de Santo Expedito

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Domingo (19), a comunidade de Santo Expedito, ligada à Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, cumpriu programação de festa em louvor ao padroeiro.

Pela manhã, das 8h às 11h, a Igreja de Santo Expedito ficou aberta para oração dos fiéis. À noite, a partir das 19h, houve procissão luminosa pelas ruas do bairro Cidade Jardim, seguida de missa solene. Grande número de fiéis participou das celebrações.

A programação religiosa teve início com tríduo, celebrado de 16 a 18 de abril, de quinta-feira a sábado, também na Igreja de Santo Expedito.

Vale ressaltar que durante as celebrações na comunidade de Santo Expedito, no mesmo horário, permaneceram as missas regulares na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.