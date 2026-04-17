Cidade: Sábado que vem tem Dia da Pesca no Lago Municipal

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

Sábado que vem (25), das 8h às 17h, o Lago Municipal Prefeito Accácio Masson recebe o Dia da Pesca, promovido pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp).

Quem quiser participar deve realizar inscrições até o dia 22 de abril, pela internet, através do link https://www.bariri.sp.gov.br/escola-municipal-de-formacao… E preencher as informações e anexar os documentos RG, CPF (CNH ou CIN) e comprovante de residência.

Estão sendo disponibilizadas 30 vagas, para quem tem no mínimo 14 anos completos e sem participação, por um período de 12 meses, de evento de pesca certificado pelo SENAR.

Se o participante for menor de 18 anos, o responsável legal deve anexar também seus documentos RG, CPF ou CNH ou CIN e termo de guarda legal, se for o caso. O responsável legal deverá estar presente no início do evento.

Será fornecido almoço para os participantes inscritos previamente. A atividade é gratuita e cada participante deve levar seu material de pesca (vara ou molinete).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (14) 3662-4544.