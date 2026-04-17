Cidade: Paróquia Central promove 1ª Caminhada do Trabalhador

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

Dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, a Paroquia Nossa Senhora das Dores, na área central da cidade, promove a 1ª Caminhada do Trabalhador.

O percurso de 10 km tem início às 6h da manhã, na Igreja Matriz, e termina na capela do bairro rural da Queixada. No local, será celebrada Missa Sertaneja, a partir das 10h.

Durante a celebração haverá sorteio de uma imagem de São José entre os participantes inscritos, previamente.

As inscrições devem ser realizadas pelo QR CODE do cartaz e preencha o formulário on line. Também pode se inscrever pelo link: https://forms.gle/pJjjkGMkWPPpCSVQ6.

E atenção: caso você não consiga se inscrever, não tem problema, pode participar normalmente do evento. É só comparecer à 1ª Caminhada do Trabalhador, no horário e local agendado.