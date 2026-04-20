Região: Baile define realeza do 35º Rodeio Show Boraceia

Sábado (18), a partir das 21h, no Centro de Eventos Luís Carlos Piton – Barretinho -, foi realizado o Baile da Rainha para escolha da realeza do 35º Rodeio Show Boraceia.
E foi uma noite especial. Grande público esteve presente para torcer e acompanhar a definição da rainha, princesa, e madrinha do rodeio. Também foi escolhida a realeza mirim. O rodeio de Boracéia agora tem a representação da beleza feminina para comandar a arena.
A disputa foi acirrada entre as concorrentes do concurso organizado pela equipe da Departamento de Cultura e Turismo. A escolha foi mesmo no ponto a ponto. As candidatas se apresentaram na passarela e mostraram talento junto aos jurados.
Após a definição das escolhidas, teve show com Izaque e Matheus, Jordana Piton, Léo e Lelles, além do DJ Bacoracini.
A realeza do Rodeio Show Boraceia ficou assim formada:
• REALEZA DO RODEIO
Rainha ……………..Eloá Fadine
Princesa ………….Tamires Silva
Madrinha ………..Taísa Santos
• REALEZA MIRIM
Rainha……………..Lorena Lé
Princesa…………Hadassa Fadine
Madrinha……….Cecília Silva.
(Fonte: Wagner Carvalho – Ascom Boracéia)