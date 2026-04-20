(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

03 05 25 Nutribem
Região

Região: Baile define realeza do 35º Rodeio Show Boraceia

20 abr, 2026

A disputa foi acirrada entre as concorrentes do concurso organizado pela equipe da Departamento de Cultura e Turismo (Fotos Divulgação)

Lorena Lé (rainha), Hadassa Fadine (princesa) e Cecília Silva (madrinha) foram eleitas realeza mirim do Rodeio

Eloá Fadine (Rainha); Tamires Silva (Princesa) e Taísa Santos (Madrinha) formaram a realeza do Rodeio Show

Sábado (18), a partir das 21h, no Centro de Eventos Luís Carlos Piton – Barretinho -, foi realizado o Baile da Rainha para escolha da realeza do 35º Rodeio Show Boraceia.
E foi uma noite especial. Grande público esteve presente para torcer e acompanhar a definição da rainha, princesa, e madrinha do rodeio. Também foi escolhida a realeza mirim. O rodeio de Boracéia agora tem a representação da beleza feminina para comandar a arena.
A disputa foi acirrada entre as concorrentes do concurso organizado pela equipe da Departamento de Cultura e Turismo. A escolha foi mesmo no ponto a ponto. As candidatas se apresentaram na passarela e mostraram talento junto aos jurados.
Após a definição das escolhidas, teve show com Izaque e Matheus, Jordana Piton, Léo e Lelles, além do DJ Bacoracini.
A realeza do Rodeio Show Boraceia ficou assim formada:
• REALEZA DO RODEIO
Rainha ……………..Eloá Fadine
Princesa ………….Tamires Silva
Madrinha ………..Taísa Santos
• REALEZA MIRIM
Rainha……………..Lorena Lé
Princesa…………Hadassa Fadine
Madrinha……….Cecília Silva.

(Fonte: Wagner Carvalho – Ascom Boracéia)

cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
