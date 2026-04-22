Cidade: Inscrições para Dia de Pesca no Lago Municipal são prorrogadas

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Foram prorrogadas até quinta-feira (23) as inscrições para o “Dia de Pesca”, atividade gratuita que será realizada no Lago Municipal de Bariri. Ao todo, são oferecidas 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição, sendo obrigatória a inscrição antecipada para participação.

O evento acontece no sábado (25), das 8h às 17h, e contará com fornecimento de almoço aos participantes previamente inscritos. Cada participante, no entanto, deverá levar seu próprio equipamento de pesca.

Para participar, é necessário ter no mínimo 14 anos completos e não ter participado, nos últimos 12 meses, de eventos de pesca certificados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). No caso de menores de 18 anos, é obrigatória a presença de um responsável legal no início da atividade, além do envio da documentação exigida no ato da inscrição.

A inscrição deve ser realizada pela internet, mediante preenchimento de formulário e envio de documentos pessoais, como RG, CPF (ou CNH/CIN) e comprovante de residência.

A ação é promovida por meio de parceria entre a Prefeitura de Bariri, através da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o SENAR e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (14) 3662-4544.