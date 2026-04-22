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Cultura

Cultura: Oficina orienta artistas sobre projetos culturais e acesso à PNAB em Bariri

22 abr, 2026

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Noemi Rodrigues Bof, diretora executiva do Grupo Ativaz: oficina será no sábado, às 14h, no Arrudão (Divulgação)

Artistas, produtores culturais e interessados em desenvolver iniciativas na área cultural terão uma oportunidade importante em Bariri. No sábado (25) será realizada uma oficina gratuita voltada à elaboração de projetos culturais e ao acesso aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), programa do Governo Federal que vem destinando verbas para o fomento da cultura em todo o país.
A atividade será promovida pela Ativaz, de forma voluntária, com o objetivo de orientar e capacitar fazedores de cultura do município a aproveitarem os recursos disponíveis. A proposta é apresentar, de maneira prática e acessível, como funciona a PNAB, quem pode participar e quais são os primeiros passos para transformar ideias em projetos viáveis.
Durante a oficina, os participantes também receberão orientações sobre como estruturar propostas culturais, desde a concepção inicial até a organização necessária para inscrição em editais. A iniciativa busca justamente atender tanto quem já atua na área quanto aqueles que ainda não possuem um projeto definido, mas têm interesse em desenvolver ações culturais.
O encontro será realizado no Arrudão, localizado no Jardim Santa Rosa, com início às 14h. A participação é aberta ao público interessado, especialmente artistas e produtores locais que desejam entender melhor os mecanismos de incentivo à cultura e ampliar suas possibilidades de atuação.
Segundo Noemi Rodrigues Bof, diretora executiva do Grupo Ativaz, não é necessário chegar com um projeto pronto. A proposta da oficina é justamente auxiliar os participantes a organizarem suas ideias e compreenderem o caminho para acessar os recursos disponíveis, fortalecendo o cenário cultural de Bariri.

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