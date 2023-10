BARIRI: Polícia faz operação com foco em crimes contra o patrimônio

A Polícia Civil de Bariri realizou na manhã de terça-feira (10) mais uma operação no município, dessa vez com foco em crimes contra o patrimônio. A ação teve o apoio da Polícia Militar (PM).

De acordo com o delegado Durval Izar Neto, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em três residências localizadas no Jardim Santa Helena, em Bariri.

Num dos imóveis, os policiais localizaram motocicleta que havia sido furtada em Bocaina. Um homem de 20 anos foi preso por receptação e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Numa segunda casa foram encontradas máquina de cortar piso, duas furadeiras e uma máquina de cortar grama. Horas mais tarde da apreensão vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu como sua a máquina de cortar piso. O homem havia feito boletim de ocorrência sobre o delito.

Em outra residência os policiais localizaram roupas usadas por autor de furto a residência.

Segundo o delegado, na semana passada a Polícia Civil identificou dois autores e dois receptadores de furto de grandes proporções ocorrido nas imediações no Umuarama Clube.