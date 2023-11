Número de idosos em Bariri cresce 30,5% em 12 anos

Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais em Bariri (4.541) chegou a 14,3% da população total, com alta de 30,5% frente a 2010, quando esse contingente era de 3.478, ou 11% da população (confira quadros).

É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade e sexo, do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No País, o levantamento contabilizou no ano passado 22.169.101 pessoas acima dos 65 anos de idade. Isso representa 10,9% da população geral brasileira. A alta da população idosa foi de 57,4% (em 2020 havia no Brasil 14.081.477 pessoas com mais de 65 anos de idade).

Por outro lado, o aumento da população de 65 anos ou mais em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que em Bariri passou de 21,1% para 17,7%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira.

Considerando pessoas nessa faixa etária, havia no município 6.688 moradores em 2010, contra 5.600 no ano passado (a queda nesses 12 anos foi de 16,2%).

No Brasil, em 2010 havia 24,1% da população de até 14 anos de idade em comparação ao total. No ano passado, chegou a 19,8%.

“Ao longo do tempo a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos que ocorrem no Brasil. Essa mudança no formato da pirâmide etária passa a ser visível a partir dos anos 1990 e a pirâmide etária do Brasil perde, claramente, seu formato piramidal a partir de 2000. O que se observa ao longo dos anos, é redução da população jovem, com aumento da população em idade adulta e também do topo da pirâmide até 2022”, analisa a gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri.

Mais mulheres

Do total da população residente no País, 51,5% (104.548.325) eram mulheres e 48,5% (98.532.431) eram homens, ou seja, havia cerca de 6,0 milhões de mulheres a mais do que homens em 2022.

Em Bariri, conforme o Censo de 2022, residiam no município 16.112 mulheres e 15.483 homens.

“Isso está relacionado com a maior mortalidade dos homens em todos os grupos etários: desde bebê até as idades mais longevas, a mortalidade dos homens é maior. Além disso, nas idades adultas, a sobremortalidade masculina é mais intensa. E, com o envelhecimento populacional, a redução da população de 0 a 14 anos e o inchaço da população mais idosa há um aumento da proporção de mulheres, já que elas sobrevivem mais em relação aos homens”, aponta o IBGE.

Pirâmide etária de Bariri – 2022

Faixa etária Homens Mulheres Total

100 anos ou mais 1 2 3

95 a 99 anos 5 23 28

90 a 94 anos 34 66 100

85 a 89 anos 104 197 301

80 a 84 anos 224 337 561

75 a 79 anos 309 511 820

70 a 74 anos 518 620 1.138

65 a 69 anos 734 856 1.590

60 a 64 anos 899 1.020 1.919

55 a 59 anos 1.028 1.086 2.114

50 a 54 anos 971 978 1949

45 a 49 anos 1.059 1.107 2.166

40 a 44 anos 1.155 1.145 2.300

35 a 39 anos 1.229 1.206 2.435

30 a 34 anos 1.067 1.097 2.164

25 a 29 anos 1.132 1.079 2.211

20 a 24 anos 1.147 1.068 2.215

15 a 19 anos 1.006 975 1.981

10 a 14 anos 947 918 1.865

5 a 9 anos 961 938 1.899

0 a 4 anos 953 883 1.836

Total 15.483 16.112 31.595

Fonte: IBGE

Pirâmide etária de Bariri – 2010

Faixa etária Homens Mulheres Total

100 anos ou mais 0 1 1

95 a 99 anos 5 11 16

90 a 94 anos 30 68 98

85 a 89 anos 81 125 206

80 a 84 anos 209 281 490

75 a 79 anos 300 414 714

70 a 74 anos 406 480 886

65 a 69 anos 475 592 1.067

60 a 64 anos 601 691 1.292

55 a 59 anos 813 828 1.641

50 a 54 anos 945 1.029 1.974

45 a 49 anos 1.106 1.084 2.190

40 a 44 anos 1.080 1.068 2.148

35 a 39 anos 1.108 1.070 2.178

30 a 34 anos 1.195 1.171 2.366

25 a 29 anos 1.364 1.262 2.626

20 a 24 anos 1.388 1.199 2.587

15 a 19 anos 1.257 1.168 2.425

10 a 14 anos 1.303 1.263 2.566

5 a 9 anos 1.141 1.040 2.181

0 a 4 anos 1.009 932 1.941

Total 15.816 15.777 31.593

Fonte: IBGE