Cultura: Lançamento do livro de Cleo Santos reúne bom público

Dia 19 de outubro, sábado, a partir das 10h, a jornalista e professora Cleo Santos fez lançamento do livro “A Princesa e a Borboleta Dourada”, voltado para o público infanto-juvenil.

A manhã literária, realizada no auditório do Museu Mário Fava, reuniu bom público, que pode desfrutar de descontraído bate-papo, além de coquetel com bebidas não alcoólicas.

A Ativaz Produções cuidou da produção executiva, viabilizada através de recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. .

O livro conta a lenda de uma princesa curiosa nascida em um reino em que fazer muitas perguntas não era bem-visto. Contra a vontade do rei, a menina cresce esperta e questionadora. Quando jovem um fato mudará para sempre o modo de viver e de pensar de todos que ali viviam. Crenças antigas, preconceitos e magia se misturam na história da princesa Mitiko.

Segundo a autora, a inspiração para o livro surgiu de outro projeto que realizou no ano passado, no qual criou o Clubinho do Livro na Escola Joseane Bianco, enquanto lia para as crianças.

Cada exemplar de A Princesa e a Borboleta Dourada está à venda por R$ 35 e pode ser adquirido na papelaria e livraria Popstyl.