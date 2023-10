Definidos os 5 conselheiros tutelares de Bariri

Foram escolhidos no dia 1º de outubro os cinco conselheiros tutelares que atuarão de 2024 a 2028 em Bariri.

Ao todo, 829 eleitores compareceram para votar na Escola Municipal Professor Euclydes Moreira da Silva.

De um total de seis candidatos, os mais votados foram Marcelo Mosconi (179 votos), Meire Gasparoto (152), Cristiane Pultrini (136), Daniela Bernardo (126 votos) e Paulo Slompo (117). João de Barros, com 116 votos, ficou na suplência.

Foram computados também três votos nulos. A eleição em Bariri utilizou oito urnas eletrônicas fornecidas pelo Cartório Eleitoral.

O processo de escolha dos conselheiros tutelares foi coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A candidata Cristiane Pultrini concorreu após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso ajuizado por ela ainda precisa ser analisado no mérito pela Corte Paulista.

Da Redação