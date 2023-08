SAÚDE: Policlínica inicia atendimento em Bariri

Localizada na Avenida Antonio José da Silva, atrás da Santa Casa de Bariri, a Policlínica iniciou atendimento nesta terça-feira (22).

Há dois segmentos de saúde para atendimento: o Centro de Fisioterapia, que recebeu o nome de Henrique Aparecido Paleari; e o Centro Fonoaudiologia, denominado Lázaro Duarte.

Conforme entrevista ao Candeia na edição de sábado (19), a diretoria municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, disse que os atendimentos terão início, seguidos de ajustes necessários. A inauguração da unidade deve ocorrer em meados de setembro.

Na terça-feira (22) o Setor Municipal de Trânsito realizou pintura de solo em frente do prédio.

“A Policlínica é um avanço enorme nos tratamento de reabilitação e manutenção dos casos neurológicos, motores e distúrbios fonoaudiológicos”, explicou Irene à reportagem.

“O atendimento será efetuado nos moldes de referência e contra-referência, ou seja, de acordo com os encaminhamentos médicos. É na verdade um grande avanço para essas áreas de tratamento que terão um local adequado com sistematização dos atendimentos, dotado de estrutura e equipamentos específicos, podendo assim serem mais efetivos, eficazes e eficientes”, finalizou a diretora.