BARIRI: Ernesto Paglia integra grupo de aventureiros em visita ao Museu Mário Fava

Um grupo de aventureiros irá percorrer 5 mil quilômetros de viagem entre São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção entre os dias 8 e 22 de outubro deste ano, no chamado Raid da Prata.

Os brasileiros escolheram o Museu Mário Fava, em Bariri, como ponto de partida da viagem.

Os aventureiros vieram a Bariri num VW Fusca, Ford Corcel GT, Land Rover, Fiat 147, Mercedes 300D e MG C.

O último veículo pertence ao jornalista Ernesto Paglia, um dos maiores nomes do jornalismo nacional.

Durante décadas ele trabalhou na Rede Globo, como correspondente internacional, cobrindo copas do mundo de futebol, nos programas Globo Repórter e Globo Mar, entre inúmeros outros trabalhos.

Segundo o jornalista, em 44 anos de carreira ele nunca viu nada parecido com a história de Mario Fava, Leônidas Borges de Oliveira e Francisco Lopez da Cruz, que de 1928 a 1938 cruzaram as três Américas na Carretera Panamericana.

Autoclásica

O objetivo do grupo é realizar viagem automobilística com grupo de carros antigos, saindo de São Paulo, até a Autoclásica, notório evento de fomento ao antigomobilismo argentino, em Buenos Aires.

No trajeto de ida, sairão de São Paulo e passarão por Curitiba, Caxias do Sul, Pelotas, Montevidéu e Buenos Aires.

Na volta, sairão de Buenos Aires com destino a Santa Fé, Resistência, Assunção, Caaguazul, Umuarama, Assis e São Paulo.