Foloni pretende melhorar diálogo com a Câmara

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (Cidadania), recebeu a reportagem do Candeia na quinta-feira (16), primeiro dia útil de trabalho como chefe do Executivo, após a cassação do mandato de Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Ao jornal, disse que pretende melhorar o diálogo com a Câmara Municipal. Afirma que respeita todos os vereadores e que tem perfil apaziguador.

Segundo ele, o Executivo estará de portas abertas aos vereadores e também à população. “Vamos caminhar juntos para entregar uma cidade linda e maravilhosa”, ressalta, acrescentando que pretende concluir o governo até dezembro de 2024 (a entrevista completa está nas redes sociais do Candeia).

As primeiras ações do prefeito são a troca da ponte sobre a Avenida Claudionor Barbieri, com início na próxima semana, e iniciar o mais rápido possível o serviço de capina e limpeza pública com contratação emergencial de empresa.

Diz também que a prefeitura irá investir R$ 1,2 milhão para substituição de lâmpadas de LED.

Sobre o primeiro escalão da prefeitura, conta que teve reunião com todos os diretores na quarta-feira (15), mas que pretende conversar individualmente com cada um. Ele estuda fazer remanejamentos.

Quanto à sessão que cassou o mandato de Abelardo Simões, Foloni afirma que cada vereador é responsável por seu voto, considera o julgamento “pesado” por ter envolvido a família e que a Justiça seja feita, reforçando que acredita na inocência de Abelardo.