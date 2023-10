Caso Latina: MP oferece denúncia criminal contra 5 pessoas em Bariri

O Ministério Público (MP) ofereceu à Justiça denúncia criminal contra cinco pessoas, em apuração que teve início sobre supostas irregularidades no contrato da Prefeitura de Bariri com a empresa Latina Ambiental Ltda.

Caberá ao Judiciário receber ou não a denúncia em relação ao empresário Paulo Ricardo Barboza (dono da Latina), empresário Abílio Giacon Neto, Alexandre Gonçalves (capitão da Polícia Militar), Flávio Muniz Della Coletta (ex-diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e ex-chefe de Gabinete) e Giuliano Griso (ex-diretor municipal de Obras e Meio Ambiente).

Em relação a Barboza, Abílio e Gonçalves, a Promotoria de Justiça requereu conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Os supostos crimes vinculados a eles são organização criminosa, frustração ao caráter competitivo de licitação, fraude na execução dos contratos, corrupção ativa e passiva, coação no curso do processo e roubo.

A denúncia conta com dezenas de páginas. Posteriormente, haverá atualização dessa matéria com mais informações.