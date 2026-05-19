Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Esportes

Esporte: Bariri joga em casa pela Copa Amizade

19 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

O futebol amador volta a ser destaque em Bariri no domingo (24) com a realização do 3º jogo da Copa Amizade de Futebol Amador 2026. A partida será entre PM Bariri Esporte Clube e Iacanga Futebol Clube.
O confronto acontece às 15h, no Estádio Farid Jorge Resegue, em Bariri. Trata-se da estreia da equipe de Bariri na competição. No confronto fora de casa válido pela primeira rodada, o time perdeu para Pirajuí por 1 a 0.
A segunda rodada seria disputada no dia 17 de maio em Boraceia, foi adiada para o dia 28 de maio. O outro confronto será no dia 31 de maio, entre Brotas e Bariri.
A organização convida toda a população para prestigiar o evento e incentivar as equipes em mais uma rodada da competição.
Além da disputa dentro das quatro linhas, a Copa Amizade tem como principal objetivo fortalecer o esporte amador, promover integração entre cidades da região e incentivar a prática esportiva entre jovens e adultos.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...