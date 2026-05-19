Esporte: Bariri joga em casa pela Copa Amizade

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O futebol amador volta a ser destaque em Bariri no domingo (24) com a realização do 3º jogo da Copa Amizade de Futebol Amador 2026. A partida será entre PM Bariri Esporte Clube e Iacanga Futebol Clube.

O confronto acontece às 15h, no Estádio Farid Jorge Resegue, em Bariri. Trata-se da estreia da equipe de Bariri na competição. No confronto fora de casa válido pela primeira rodada, o time perdeu para Pirajuí por 1 a 0.

A segunda rodada seria disputada no dia 17 de maio em Boraceia, foi adiada para o dia 28 de maio. O outro confronto será no dia 31 de maio, entre Brotas e Bariri.

A organização convida toda a população para prestigiar o evento e incentivar as equipes em mais uma rodada da competição.

Além da disputa dentro das quatro linhas, a Copa Amizade tem como principal objetivo fortalecer o esporte amador, promover integração entre cidades da região e incentivar a prática esportiva entre jovens e adultos.