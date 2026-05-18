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Esportes

Esporte: Apae de Bariri conquista títulos em etapa regional de esportes adaptados

18 maio, 2026

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Alunos da Apae de Bariri competiram em Barra Bonita no dia 13 de maio e fizeram bonito (Divulgação)

A Apae de Bariri iniciou na quarta-feira (13) o calendário esportivo anual com participação de destaque na 1ª etapa do 29º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados, realizada em Barra Bonita.
As disputas envolveram as modalidades de tênis de mesa e queimada, reunindo atletas de Bariri, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú, Macatuba e Pederneiras, incluindo representantes da Apae e do segmento de autismo de Jaú.
Após a cerimônia de abertura, os jogos de tênis de mesa movimentaram o período da manhã. A equipe da Apae de Bariri conquistou o título na categoria masculina e garantiu a terceira colocação no feminino. Na classificação geral da etapa, os baririenses terminaram em primeiro lugar, empatados com a equipe de Igaraçu do Tietê.
Já no período da tarde, aconteceram as disputas do festival de queimada. Demonstrando excelente desempenho, a entidade baririense venceu as equipes de Igaraçu do Tietê, Jaú e Macatuba no sistema eliminatório, garantindo o título da modalidade.
Ao final das competições, foram entregues medalhas aos três primeiros colocados de cada disputa. A próxima etapa do circuito será dedicada à modalidade de bocha e acontecerá no dia 24 de junho, em Macatuba.
A Diretoria Executiva da Apae de Bariri agradeceu a todos os apoiadores e destacou a importância do incentivo ao esporte adaptado e à inclusão por meio das atividades esportivas.

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