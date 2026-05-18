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Região

Região: Unidade de Ensino de Jaú estuda projeto regional de letramento racial

18 maio, 2026

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Vera Palamin, Paulo Guerra, Alessandro Bernardo e Edcarlos Santos: curso voltado para escolas estaduais de 12 cidades que compõem a unidade regional (Divulgação)

Dia 15, sexta-feira, o presidente da Associação Cultural Quilombo de Bariri, Edcarlos Pereira dos Santos, participou de reunião na Unidade Regional de Ensino de Jaú (URE-Jaú). Em pauta, a possibilidade de implantação de projeto regional de letramento racial.
O curso seria voltado às escolas da rede estadual de 12 cidades que compõem a regional de Jaú. O projeto pode resultar de parceria entre a Unesp-Bauru, Quilombo e Unidade de Ensino de Jaú.
Participaram da reunião o supervisor de ensino, Paulo Eduardo Guerra, a professora especialista em currículo de Ciências Humanas, Vera Lucia Pinheiro de Freitas Pallamin, responsáveis pela pasta da Educação das Relações Étnico-Raciais na Unidade Regional de Ensino de Jaú, além do professor especialista em currículo e agente regional de Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ-Jaú), Alessandro Bernardo.
Segundo Edcarlos, o encontro foi produtivo e reforça a importância da ampliação de ações de educação antirracista, valorização da cultura afro-brasileira e fortalecimento do letramento racial dentro das escolas públicas estaduais.
A ideia, ainda de acordo com ele, é avançar no compromisso com uma educação mais consciente, inclusiva e transformadora para toda a região.

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