Cidade: CPS abre inscrição para programa Ingressando no Mercado de Trabalho

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De 1º a 09 de junho, o Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores (CPS) realiza inscrições para o Programa Ingressando no Mercado de Trabalho (IMT).

O programa é direcionado a adolescentes de ambos os sexos, acima de 15 anos, que estejam cursando em 2026 o Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e até o 2º ano do Ensino Superior.

As inscrições são realizadas na sede do CPS, localizada à Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para o ato é preciso a apresentação da seguinte documentação (tudo em xerox):

• Responsável

– RG e CPF;

– comprovante de residência atual com bairro;

– comprovante de renda atual, com holerite ou declaração

• Adolescente

– RG e CPF (ou protocolo);

– declaração escolar;

– foto ¾.

Programa IMT

O programa Ingressando no Mercado de Trabalho (IMT) é uma iniciativa de qualificação voltada para adolescentes a partir de 15 anos.

Ele prepara os jovens para o primeiro emprego por meio de cursos de capacitação e atua como uma porta de entrada para o modelo de Jovem Aprendiz.