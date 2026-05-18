Cidade: CPS abre inscrição para programa Ingressando no Mercado de Trabalho

De 1º a 09 de junho, o Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores (CPS) realiza inscrições para o Programa Ingressando no Mercado de Trabalho (IMT).
O programa é direcionado a adolescentes de ambos os sexos, acima de 15 anos, que estejam cursando em 2026 o Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e até o 2º ano do Ensino Superior.
As inscrições são realizadas na sede do CPS, localizada à Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.
Para o ato é preciso a apresentação da seguinte documentação (tudo em xerox):
• Responsável
– RG e CPF;
– comprovante de residência atual com bairro;
– comprovante de renda atual, com holerite ou declaração
• Adolescente
– RG e CPF (ou protocolo);
– declaração escolar;
– foto ¾.
Programa IMT
O programa Ingressando no Mercado de Trabalho (IMT) é uma iniciativa de qualificação voltada para adolescentes a partir de 15 anos.
Ele prepara os jovens para o primeiro emprego por meio de cursos de capacitação e atua como uma porta de entrada para o modelo de Jovem Aprendiz.