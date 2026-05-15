Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Economia

Economia: Comerciantes e empresários relatam dificuldade para contratar funcionários em Bariri

15 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Empresários do setor supermercadista relatam dificuldade para preencher vagas operacionais, como repositor, operador de caixa e atendimento, situação que já impacta o funcionamento e o atendimento ao público (Fotos Ilustrativas)

No agronegócio, empresários apontam escassez de mão de obra e afirmam que a tendência é de aumento da mecanização no campo para suprir a falta de trabalhadores

Indústrias também enfrentam dificuldades para contratação e retenção de funcionários, cenário que tem acelerado investimentos em automação e qualificação profissional  

A dificuldade para contratar funcionários tem se tornado uma realidade cada vez mais comum entre comerciantes e empresários de Bariri. A reportagem ouviu empresas de diferentes setores que relatam problemas para preencher vagas abertas e manter funcionários nas equipes.
Segundo Júlio Michelassi, diretor dos Supermercados Michelassi e da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), diversas vagas permanecem abertas há semanas e até meses sem candidatos suficientes.
“O cliente muitas vezes pensa que a empresa não quer contratar ou que está economizando em funcionários, mas a realidade é que as vagas existem e não conseguimos preencher”, afirmou.
Entre as funções com maior dificuldade de contratação estão repositor, estoquista, açougueiro, operador de máquina e atendimento.
O diretor administrativo do Supermercado Ultra Serve, Diogo Orefice Michelassi, afirma que a dificuldade já atinge praticamente todos os setores da empresa.
“Recebemos currículos, chamamos para entrevista e muitas vezes a pessoa nem comparece. Em outros casos, o funcionário desiste antes mesmo do fim do período de experiência”, relatou.
Segundo ele, o trabalho aos domingos também acaba dificultando a contratação no setor supermercadista.

Busca fora

O empresário Nicolas Casco, proprietário da Don Bag Embalagens, também relatou dificuldades principalmente para contratação de costureiros e operários industriais.
“Mesmo oferecendo benefícios e tentando manter um ambiente agradável, está difícil encontrar mão de obra”, comentou.
Segundo Nicolas, empresas da região já estariam buscando trabalhadores em outras cidades.
“Tenho conhecimento de empresas comprando ônibus e vans para buscar funcionários em Boraceia, Pederneiras, Itaju e até Itapuí”, afirmou.
Situação semelhante é relatada pelo empresário Ricardo Prearo, responsável pelas empresas Frango Jussara, ABR Alimentos e Auto Posto ABR, que juntos somam cerca de 440 colaboradores.
“Tenho vagas abertas e não conseguimos preencher. Muitas vezes a pessoa fica dois ou três dias e vai embora”, disse.
Segundo ele, a empresa passou a buscar trabalhadores em Itapuí e oferecer benefícios como alimentação, refeição no local e plano de saúde para tentar formar e manter as equipes.
“O mercado está muito disputado. Hoje as pessoas têm mais opções e acabam mudando de empresa com mais facilidade”, avaliou.
Além dos relatos públicos, empresa de grande porte da cidade, que preferiu não ter o nome divulgado, também confirmou à reportagem dificuldades na contratação de profissionais.
Segundo a empresa, o problema atinge tanto funções operacionais quanto técnicas e já impacta o ritmo de crescimento e produtividade.
“A percepção atual é de muitas vagas abertas e um número reduzido de pessoas disponíveis e interessadas em trabalhar, gerando forte concorrência entre as empresas pela contratação desses profissionais”, informou.

Falta de qualificação

O diretor de Desenvolvimento Econômico de Bariri, Wellington Polonio Boff, afirma que a dificuldade na contratação não é uma realidade apenas do município, mas de grande parte da região e do país.
“Hoje muitas empresas, comércios e indústrias relatam dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados e até mesmo interessados em determinadas vagas”, afirmou.
Segundo ele, o cenário também acaba refletindo nos cursos profissionalizantes oferecidos na cidade.
“Muitas vezes conseguimos trazer cursos importantes através do Senai, Etec e outras parcerias, porém algumas turmas têm dificuldade para fechar por falta de inscrições”, comentou.
Atualmente, Bariri está com inscrições abertas para o curso técnico em Administração da Etec, oferecido em parceria com a Prefeitura e o Centro Paula Souza. O curso é gratuito, possui duração de 18 meses e aulas no período noturno.

Automação

Segundo José Roberto Dalla Coletta, presidente da ACIB e do conselho administrativo da Della Coletta Bioenergia (DCBio), o problema também já é percebido no agronegócio e na indústria.
“Isso acontece em vários setores. A tendência acaba sendo a ampliação da mecanização no campo e também da automação na indústria”, afirmou.
Empresários ouvidos pela reportagem apontam fatores como alta rotatividade, dificuldade em encontrar profissionais qualificados, mudanças no perfil dos trabalhadores e crescimento da informalidade como algumas das causas da escassez de mão de obra.
Na avaliação dos empresários, cidades do interior acabam sentindo o problema de forma ainda mais intensa devido à disputa por trabalhadores entre agro, comércio e indústria.
Especialistas e empresários acreditam que os próximos anos devem ser marcados pelo avanço da automação, mecanização e valorização de profissionais qualificados.
Setores como varejo alimentar, logística, agropecuária, indústria, tecnologia e saúde devem continuar enfrentando pressão por mão de obra nos próximos anos.

ACIB OFERECE SUPORTE PARA CONTRATAÇÃO

RH da Acib: setor vem auxiliando empresas associadas em processos de recrutamento, seleção e retenção de colaboradores diante das dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho (Divulgação)

Diante do cenário de dificuldade na contratação e retenção de funcionários, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (ACIB) afirma que vem auxiliando empresas associadas nos processos de recrutamento e seleção.
Segundo a entidade, a alta rotatividade gera aumento de custos com contratação, treinamento e desligamentos, além de impactos no clima organizacional e na qualidade dos serviços.
A ACIB destaca que o setor de Recursos Humanos oferece suporte desde a captação de currículos até a avaliação do perfil comportamental dos candidatos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-9400.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...