Economia: Comerciantes e empresários relatam dificuldade para contratar funcionários em Bariri

A dificuldade para contratar funcionários tem se tornado uma realidade cada vez mais comum entre comerciantes e empresários de Bariri. A reportagem ouviu empresas de diferentes setores que relatam problemas para preencher vagas abertas e manter funcionários nas equipes.
Segundo Júlio Michelassi, diretor dos Supermercados Michelassi e da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), diversas vagas permanecem abertas há semanas e até meses sem candidatos suficientes.
“O cliente muitas vezes pensa que a empresa não quer contratar ou que está economizando em funcionários, mas a realidade é que as vagas existem e não conseguimos preencher”, afirmou.
Entre as funções com maior dificuldade de contratação estão repositor, estoquista, açougueiro, operador de máquina e atendimento.
O diretor administrativo do Supermercado Ultra Serve, Diogo Orefice Michelassi, afirma que a dificuldade já atinge praticamente todos os setores da empresa.
“Recebemos currículos, chamamos para entrevista e muitas vezes a pessoa nem comparece. Em outros casos, o funcionário desiste antes mesmo do fim do período de experiência”, relatou.
Segundo ele, o trabalho aos domingos também acaba dificultando a contratação no setor supermercadista.
Busca fora
O empresário Nicolas Casco, proprietário da Don Bag Embalagens, também relatou dificuldades principalmente para contratação de costureiros e operários industriais.
“Mesmo oferecendo benefícios e tentando manter um ambiente agradável, está difícil encontrar mão de obra”, comentou.
Segundo Nicolas, empresas da região já estariam buscando trabalhadores em outras cidades.
“Tenho conhecimento de empresas comprando ônibus e vans para buscar funcionários em Boraceia, Pederneiras, Itaju e até Itapuí”, afirmou.
Situação semelhante é relatada pelo empresário Ricardo Prearo, responsável pelas empresas Frango Jussara, ABR Alimentos e Auto Posto ABR, que juntos somam cerca de 440 colaboradores.
“Tenho vagas abertas e não conseguimos preencher. Muitas vezes a pessoa fica dois ou três dias e vai embora”, disse.
Segundo ele, a empresa passou a buscar trabalhadores em Itapuí e oferecer benefícios como alimentação, refeição no local e plano de saúde para tentar formar e manter as equipes.
“O mercado está muito disputado. Hoje as pessoas têm mais opções e acabam mudando de empresa com mais facilidade”, avaliou.
Além dos relatos públicos, empresa de grande porte da cidade, que preferiu não ter o nome divulgado, também confirmou à reportagem dificuldades na contratação de profissionais.
Segundo a empresa, o problema atinge tanto funções operacionais quanto técnicas e já impacta o ritmo de crescimento e produtividade.
“A percepção atual é de muitas vagas abertas e um número reduzido de pessoas disponíveis e interessadas em trabalhar, gerando forte concorrência entre as empresas pela contratação desses profissionais”, informou.
Falta de qualificação
O diretor de Desenvolvimento Econômico de Bariri, Wellington Polonio Boff, afirma que a dificuldade na contratação não é uma realidade apenas do município, mas de grande parte da região e do país.
“Hoje muitas empresas, comércios e indústrias relatam dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados e até mesmo interessados em determinadas vagas”, afirmou.
Segundo ele, o cenário também acaba refletindo nos cursos profissionalizantes oferecidos na cidade.
“Muitas vezes conseguimos trazer cursos importantes através do Senai, Etec e outras parcerias, porém algumas turmas têm dificuldade para fechar por falta de inscrições”, comentou.
Atualmente, Bariri está com inscrições abertas para o curso técnico em Administração da Etec, oferecido em parceria com a Prefeitura e o Centro Paula Souza. O curso é gratuito, possui duração de 18 meses e aulas no período noturno.
Automação
Segundo José Roberto Dalla Coletta, presidente da ACIB e do conselho administrativo da Della Coletta Bioenergia (DCBio), o problema também já é percebido no agronegócio e na indústria.
“Isso acontece em vários setores. A tendência acaba sendo a ampliação da mecanização no campo e também da automação na indústria”, afirmou.
Empresários ouvidos pela reportagem apontam fatores como alta rotatividade, dificuldade em encontrar profissionais qualificados, mudanças no perfil dos trabalhadores e crescimento da informalidade como algumas das causas da escassez de mão de obra.
Na avaliação dos empresários, cidades do interior acabam sentindo o problema de forma ainda mais intensa devido à disputa por trabalhadores entre agro, comércio e indústria.
Especialistas e empresários acreditam que os próximos anos devem ser marcados pelo avanço da automação, mecanização e valorização de profissionais qualificados.
Setores como varejo alimentar, logística, agropecuária, indústria, tecnologia e saúde devem continuar enfrentando pressão por mão de obra nos próximos anos.
ACIB OFERECE SUPORTE PARA CONTRATAÇÃO
Diante do cenário de dificuldade na contratação e retenção de funcionários, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (ACIB) afirma que vem auxiliando empresas associadas nos processos de recrutamento e seleção.
Segundo a entidade, a alta rotatividade gera aumento de custos com contratação, treinamento e desligamentos, além de impactos no clima organizacional e na qualidade dos serviços.
A ACIB destaca que o setor de Recursos Humanos oferece suporte desde a captação de currículos até a avaliação do perfil comportamental dos candidatos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-9400.