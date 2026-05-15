Economia: Comerciantes e empresários relatam dificuldade para contratar funcionários em Bariri

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A dificuldade para contratar funcionários tem se tornado uma realidade cada vez mais comum entre comerciantes e empresários de Bariri. A reportagem ouviu empresas de diferentes setores que relatam problemas para preencher vagas abertas e manter funcionários nas equipes.

Segundo Júlio Michelassi, diretor dos Supermercados Michelassi e da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), diversas vagas permanecem abertas há semanas e até meses sem candidatos suficientes.

“O cliente muitas vezes pensa que a empresa não quer contratar ou que está economizando em funcionários, mas a realidade é que as vagas existem e não conseguimos preencher”, afirmou.

Entre as funções com maior dificuldade de contratação estão repositor, estoquista, açougueiro, operador de máquina e atendimento.

O diretor administrativo do Supermercado Ultra Serve, Diogo Orefice Michelassi, afirma que a dificuldade já atinge praticamente todos os setores da empresa.

“Recebemos currículos, chamamos para entrevista e muitas vezes a pessoa nem comparece. Em outros casos, o funcionário desiste antes mesmo do fim do período de experiência”, relatou.

Segundo ele, o trabalho aos domingos também acaba dificultando a contratação no setor supermercadista.

Busca fora

O empresário Nicolas Casco, proprietário da Don Bag Embalagens, também relatou dificuldades principalmente para contratação de costureiros e operários industriais.

“Mesmo oferecendo benefícios e tentando manter um ambiente agradável, está difícil encontrar mão de obra”, comentou.

Segundo Nicolas, empresas da região já estariam buscando trabalhadores em outras cidades.

“Tenho conhecimento de empresas comprando ônibus e vans para buscar funcionários em Boraceia, Pederneiras, Itaju e até Itapuí”, afirmou.

Situação semelhante é relatada pelo empresário Ricardo Prearo, responsável pelas empresas Frango Jussara, ABR Alimentos e Auto Posto ABR, que juntos somam cerca de 440 colaboradores.

“Tenho vagas abertas e não conseguimos preencher. Muitas vezes a pessoa fica dois ou três dias e vai embora”, disse.

Segundo ele, a empresa passou a buscar trabalhadores em Itapuí e oferecer benefícios como alimentação, refeição no local e plano de saúde para tentar formar e manter as equipes.

“O mercado está muito disputado. Hoje as pessoas têm mais opções e acabam mudando de empresa com mais facilidade”, avaliou.

Além dos relatos públicos, empresa de grande porte da cidade, que preferiu não ter o nome divulgado, também confirmou à reportagem dificuldades na contratação de profissionais.

Segundo a empresa, o problema atinge tanto funções operacionais quanto técnicas e já impacta o ritmo de crescimento e produtividade.

“A percepção atual é de muitas vagas abertas e um número reduzido de pessoas disponíveis e interessadas em trabalhar, gerando forte concorrência entre as empresas pela contratação desses profissionais”, informou.

Falta de qualificação

O diretor de Desenvolvimento Econômico de Bariri, Wellington Polonio Boff, afirma que a dificuldade na contratação não é uma realidade apenas do município, mas de grande parte da região e do país.

“Hoje muitas empresas, comércios e indústrias relatam dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados e até mesmo interessados em determinadas vagas”, afirmou.

Segundo ele, o cenário também acaba refletindo nos cursos profissionalizantes oferecidos na cidade.

“Muitas vezes conseguimos trazer cursos importantes através do Senai, Etec e outras parcerias, porém algumas turmas têm dificuldade para fechar por falta de inscrições”, comentou.

Atualmente, Bariri está com inscrições abertas para o curso técnico em Administração da Etec, oferecido em parceria com a Prefeitura e o Centro Paula Souza. O curso é gratuito, possui duração de 18 meses e aulas no período noturno.

Automação

Segundo José Roberto Dalla Coletta, presidente da ACIB e do conselho administrativo da Della Coletta Bioenergia (DCBio), o problema também já é percebido no agronegócio e na indústria.

“Isso acontece em vários setores. A tendência acaba sendo a ampliação da mecanização no campo e também da automação na indústria”, afirmou.

Empresários ouvidos pela reportagem apontam fatores como alta rotatividade, dificuldade em encontrar profissionais qualificados, mudanças no perfil dos trabalhadores e crescimento da informalidade como algumas das causas da escassez de mão de obra.

Na avaliação dos empresários, cidades do interior acabam sentindo o problema de forma ainda mais intensa devido à disputa por trabalhadores entre agro, comércio e indústria.

Especialistas e empresários acreditam que os próximos anos devem ser marcados pelo avanço da automação, mecanização e valorização de profissionais qualificados.

Setores como varejo alimentar, logística, agropecuária, indústria, tecnologia e saúde devem continuar enfrentando pressão por mão de obra nos próximos anos.

ACIB OFERECE SUPORTE PARA CONTRATAÇÃO

Diante do cenário de dificuldade na contratação e retenção de funcionários, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (ACIB) afirma que vem auxiliando empresas associadas nos processos de recrutamento e seleção.

Segundo a entidade, a alta rotatividade gera aumento de custos com contratação, treinamento e desligamentos, além de impactos no clima organizacional e na qualidade dos serviços.

A ACIB destaca que o setor de Recursos Humanos oferece suporte desde a captação de currículos até a avaliação do perfil comportamental dos candidatos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-9400.