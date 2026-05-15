Cidade: Prefeitura quer contratar serviço de acolhimento e abrigamento de animais

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A Prefeitura de Bariri publicou pregão eletrônico com o objetivo de contratar empresa especializada para prestação de serviços de acolhimento, abrigamento, manejo e cuidados com animais no município. A sessão será realizada no dia 21 de maio com valor máximo global de R$ 63.750,00.

De acordo com o edital, a empresa vencedora será responsável pelo recolhimento e manutenção de animais em situação de abandono, vulnerabilidade ou risco, além da prestação de serviços relacionados ao acompanhamento veterinário, alimentação e manejo adequado dos animais acolhidos.

A contratação prevê estrutura apropriada para abrigamento temporário dos animais, obedecendo normas sanitárias e critérios técnicos exigidos pelos órgãos competentes. O objetivo é garantir atendimento adequado principalmente a cães e gatos encontrados em vias públicas ou em situações que demandem intervenção do poder público.

O edital também estabelece que a empresa contratada deverá disponibilizar profissionais capacitados e infraestrutura compatível para execução dos serviços, incluindo espaços de isolamento, cuidados veterinários, controle sanitário e fornecimento regular de alimentação e água aos animais acolhidos.

Outro ponto previsto no documento é o acompanhamento das condições de saúde dos animais recolhidos, bem como a adoção de medidas para evitar maus-tratos e garantir condições mínimas de bem-estar durante o período de permanência no abrigo.

Essa questão foi comentada pelo vereador Roni Romão (PL) na sessão camarária de 4 de maio.

Segundo ele, a Prefeitura de Bariri foi notificada pela Associação Focinho Carente de que não poderia mais acolher animais pelo fato de ter atingido o limite máximo.

Por esse motivo, o Executivo decidiu abrir a possibilidade para que outra entidade possa auxiliar no trabalho de cuidado com o acolhimento emergencial de animais. “Toda ajuda em relação à causa animal é bem-vinda”, afirma Roni.

FOCINHO CARENTE ALEGA ESTAR NO LIMITE

Em suas redes sociais, a Associação Focinho Carente informou que atingiu sua capacidade máxima e suspendeu o acolhimento de novos cães e gatos. A entidade alerta que a superlotação compromete o bem-estar dos animais e a segurança dos colaboradores, devido ao aumento de estresse e conflitos no abrigo.

Além disso, o Focinho Carente também suspendeu, por tempo indeterminado, os atendimentos veterinários em clínicas particulares, acumulando cerca de R$ 50 mil em dívidas.

Para enfrentar a crise, a associação lançou uma campanha de arrecadação online com meta de R$ 30 mil, mas ainda com baixo valor arrecadado.

A entidade reforça a importância do apoio da população, seja por meio de doações, adoção de animais ou participação em ações beneficentes, como o evento “Rock pelos Animais”, previsto para o dia 30 de maio.