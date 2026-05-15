Editorial: Questionamentos das licitações

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O Jornal Candeia dá atenção especial às licitações publicadas pela Prefeitura de Bariri, independentemente do governo que esteja à frente do município.

Quem lê as páginas do jornal impresso ou acessa as redes sociais conta com um acompanhamento constante pelo órgão de imprensa, obviamente que o espaço é destinado a procedimentos que envolvem grande valor financeiro ou serviços que impactam boa parte da população.

Não é diferente na edição interativa deste sábado, dia 16. São sete diferentes matérias, que tratam da conclusão de licitações (as chamadas homologações), como na informatização da Saúde e compra de sistema apostilado, ou na abertura de procedimentos, caso da contratação de serviço de acolhimento e abrigamento de animais.

Há também espaço dedicado à ausência de disputa, como nos shows do Bariri Rodeio Show 2026. Neste caso, não há necessidade da abertura de licitação pelo fato de o artista ser único e não ter “concorrência”.

Algumas matérias dão pouca margem para interpretações. Por exemplo, se o jornal informa que a Prefeitura está comprando apostilas para todos os alunos da rede municipal, o entendimento geral é que se trata de uma ferramenta útil para o aprendizado dos alunos.

Em outros casos as postagens “fervem” na internet. Caso recente foi a divulgação da contratação de empresa para assessoria em turismo. Houve uma enxurrada de comentários, alguns questionando a injeção de recursos públicos para essa finalidade.

A situação chegou ao ponto de o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wellington Pollonio Bof, (Parraguinha), fazer publicação em sua página no Facebook para dar mais explicações a respeito do caso.

Vale destacar que o Candeia não faz juízo de valor a respeito das disputas. O objetivo do jornal é levar informação com isenção, cabendo a cada pessoa que toma contato com o assunto analisar se é positivo ou negativo para o município.

Conforme a divisão entre os poderes, cabe ao Executivo administrar os recursos públicos da melhor forma possível. Para isso, há eleição para escolha de um prefeito e vice-prefeito, que por sua vez, nomeia os diretores para cuidarem das diferentes pastas.

Em muitos casos é preciso dar tempo ao tempo para verificar se a escolha em planejar essa ou aquela política e canalizar dinheiro para sua execução foi a mais correta possível.

Outro ponto é que a administração municipal deve estar atenta e prestar as informações necessárias, seja em suas plataformas ou em contato com os órgãos de comunicação, a fim de apresentar informações complementares e dirimir dúvidas. Diferentemente de uma empresa privada, o poder público deve dar transparência ao produto ou serviço que pretende adquirir antes, durante e depois.