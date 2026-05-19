Cultura: Projeto Amarrio de Bariri conquista aprovação no ProAC

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A tradição centenária do Amarrio, reconhecida como patrimônio imaterial de Bariri, acaba de conquistar importante reconhecimento estadual. O Grupo Ativaz aprovou o projeto “Amarrio: Patrimônio Vivo – Moda entre Nós” no ProAC Editais, um dos principais programas de incentivo à cultura do Estado de São Paulo.

Entre 159 propostas inscritas, apenas 10 foram selecionadas, colocando Bariri em destaque no cenário da economia criativa e da valorização do patrimônio cultural.

O projeto foi criado para resgatar, valorizar e divulgar a técnica do Amarrio, aproximando esse saber tradicional da moda autoral, do design e de novas possibilidades de geração de renda. Hoje, a técnica é praticada por um pequeno grupo de amarradeiras da cidade e corre o risco de desaparecer se não forem criadas ações para garantir sua continuidade e valorização.

A iniciativa promove processo colaborativo de pesquisa, criação e desenvolvimento de uma coleção autoral com 10 peças, que poderão ser reproduzidas em pequena escala.

Também estão previstas ações como lançamento de um e-commerce próprio, editorial fotográfico, catálogo digital acessível, oficinas formativas gratuitas e um desfile aberto ao público em Bariri.

“Ter o reconhecimento do Amarrio em âmbito estadual reforça a importância dessa técnica para a identidade cultural de Bariri e nos encoraja a seguir trabalhando pela sua valorização e continuidade para as próximas gerações”, destaca Noemi Rodrigues Bof, diretora executiva do Grupo Ativaz.

Para Maria Aparecida Da Dalto Jacó, amarradeira de Bariri, o projeto representa uma oportunidade de preservar essa arte. “O Amarrio faz parte da nossa história. Ver essa técnica sendo valorizada novamente nos dá esperança de que ela continue viva”, afirma.

A iniciativa conta ainda com a mentoria da designer Paula Dib, referência nacional e internacional em projetos que unem moda, artesanato, sustentabilidade e identidade cultural. Com mais de duas décadas de atuação em diferentes territórios do Brasil e do exterior, Paula conduzirá um percurso criativo voltado à atualização do Amarrio como linguagem estética contemporânea, fortalecendo também o potencial econômico da técnica. (Fonte: Grupo Ativaz)