Cidade: Abertas inscrições para cadastro de suplentes do Conselho Tutelar

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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Bariri está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de suplentes do Conselho Tutelar do município.

Estão sendo disponibilizadas cinco vagas para cadastro reserva. Os conselheiros tutelares suplentes atuarão em regime de 30 horas semanais, além de plantões, com remuneração mensal de R$ 2.176,15.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de junho e os interessados podem obter mais informações pelo e-mail cmdca@bariri.sp.gov.br ou por meio do edital completo disponível no site oficial da Prefeitura de Bariri.

Entre os principais requisitos exigidos para participação estão: ter mais de 21 anos, possuir ensino médio completo, residir em Bariri há pelo menos um ano e estar em pleno gozo dos direitos políticos.

O edital também exige disponibilidade para dedicação exclusiva aos trabalhos do Conselho Tutelar, além de experiência comprovada na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no CMDCA.