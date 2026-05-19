Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cidade

Cidade: Abertas inscrições para cadastro de suplentes do Conselho Tutelar

19 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Bariri está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de suplentes do Conselho Tutelar do município.
Estão sendo disponibilizadas cinco vagas para cadastro reserva. Os conselheiros tutelares suplentes atuarão em regime de 30 horas semanais, além de plantões, com remuneração mensal de R$ 2.176,15.
As inscrições seguem abertas até o dia 8 de junho e os interessados podem obter mais informações pelo e-mail cmdca@bariri.sp.gov.br ou por meio do edital completo disponível no site oficial da Prefeitura de Bariri.
Entre os principais requisitos exigidos para participação estão: ter mais de 21 anos, possuir ensino médio completo, residir em Bariri há pelo menos um ano e estar em pleno gozo dos direitos políticos.
O edital também exige disponibilidade para dedicação exclusiva aos trabalhos do Conselho Tutelar, além de experiência comprovada na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no CMDCA.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...