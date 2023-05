Bariri: Vazamento de amônia atinge várias partes da cidade

No fim da tarde desta terça-feira (23) houve vazamento de gás amônia de antigo abatedouro de aves (antiga Globoaves), localizado perto do cruzamento entre as Avenidas Dr. Antonio Galízia e Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve falha numa das válvulas, deixando vazar parte do gás. O forte cheiro atingiu várias partes do município, inclusive moradores entraram em contato com a corporação para saber a origem do cheiro. A Polícia Militar também esteve no local.

Homens do Corpo de Bombeiros e equipe da empresa que está reativando a empresa conseguiram corrigir o problema na válvula. O vazamento foi contido, sem qualquer tipo de incidente e dano a pessoas que estavam no local e moradores próximos.

Só o cheiro que continuou a ser sentido em diversos pontos de Bariri. Possivelmente, será preciso fazer nova avaliação e verificar se haverá necessidade de troca da válvula.

A amônia é um gás usado em sistemas industriais, especialmente para equipamentos de refrigeração utilizados em frigoríficos. Entretanto pode oferecer riscos aos trabalhadores, uma vez que o vazamento desse produto intoxica pessoas e causa sintomas como dor de cabeça, vômito e falta de ar, podendo, inclusive, levar a vítima à morte.

Caso seja inalada, a amônia pode causar tosse, chiado no peito, falta de ar, asfixiar e queimar as vias aéreas superiores.