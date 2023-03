Funcionária da Santa Casa de Bariri é denunciada por desviar dinheiro de pacientes

Na sexta-feira (24), a Promotoria de Justiça de Bariri denunciou uma funcionária da Santa Casa local por conta de desvios de verbas da entidade.

Os valores seriam destinados a custeio de internações e insumos, mas, por inúmeras vezes, a acusada recebia o dinheiro dos pacientes e desviava em proveito próprio. Ela poderá responder por crimes de peculato.

A denunciada foi alvo de busca e apreensão também na sexta-feira (24). O fato ocorreu na sala que era ocupada pela investigada no hospital.

A pedido do Ministério Público (MP), ela foi afastada do cargo, ficou proibida de ter contatos com funcionários e pacientes da Santa Casa e teve bens sequestrados para garantir a reparação dos danos.

Segundo o promotor Nelson Aparecido Febraio Junior, a denúncia faz parte da primeira etapa da investigação que prossegue para outros casos já identificados e que serão autuados em processos separados.

Saiba mais >>