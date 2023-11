Bariri: Contrato emergencial para limpeza será de R$ 148,2 mil por mês

A Prefeitura de Bariri definiu pela contratação emergencial da empresa Garra Consultoria Ambiental Ltda., de Bauru, para serviço de limpeza pública no município.

O valor mensal será de R$ 148,2 mil. De acordo com o chefe de Gabinete e diretor municipal de Infraestrutura, Paulo Grigolin, o menor preço dado pelas empresas consultadas foi o critério utilizado pelo Executivo para a contratação emergencial.

O próximo passo é a assinatura do contrato e a admissão dos trabalhadores para o início do trabalho.

Grigolin estima que na próxima semana a Garra possa iniciar a campina e a limpeza de áreas públicas. Devido às chuvas das últimas semanas, o mato está alto em praticamente todas as áreas verdes, praças e margens de córregos.

O contrato será emergencial por 180 dias ou até que empresa seja homologada por meio de processo licitatório.

O Executivo solicitou o orçamento junto a 12 empresas, sendo que seis delas retornaram com os valores.

Desde o dia 11 de agosto deste ano (três meses) Bariri está sem o serviço de limpeza pública feito por empresa terceirizada.

Na ocasião, a administração municipal suspendeu o contrato com a Latina por determinação judicial. O Ministério Público (MP) apura eventual direcionamento da disputa e realização do serviço aquém do estabelecido em contrato.