BARIRI: Prefeitura informa que não há atraso no pagamento de empresa

A diretora municipal de Finanças, Natalia Regiane Sisto Moreira, diz que não procede a informação de que o Executivo está em débito com a empresa Vannini & Delatim Serviços Médicos e Nutricionais Ltda, de Botucatu.

A firma venceu licitação em março deste ano no valor total de R$ 614,8 mil por período de 12 meses. Pelo contrato, comprometeu-se em fornecer médicos para as especialidades de endocrinologista, otorrinolaringologia, neurologista, neurologista infantil e pediatria.

Segundo Natália, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regula os contratos administrativos, concede a prerrogativa de realizar o pagamento em até 90 dias.

No caso da Vannini & Delatim, a nota fiscal foi recebida em 4 de setembro deste ano. “Observa-se que está bem longe desse prazo, não prosperando a notificação da empresa, tampouco a paralisação dos serviços”, ressalta a diretora.

De acordo com Natália, a administração municipal pretende notificar a empresa nesta segunda-feira (16) para retomada imediata dos serviços, sob pena, inclusive, de aplicação de sanções contratuais.

Ela finaliza que o pagamento está programado para ocorrer nesta terça-feira (17), já que os pagamentos feitos pela prefeitura ocorrem às terças-feiras e quintas-feiras.

Ofício

Conforme noticiado pelo Candeia, em comunicado remetido à Prefeitura de Bariri, a empresa comunicou que iria suspender os serviços de pediatria para a rede municipal de Saúde a partir desta segunda-feira (16).

De acordo com a procuradora da empresa, Maria Idalina Tamassia Betoni, que assina o documento, a medida está sendo tomada até que seja feito o pagamento dos valores devidos pelo município.

No comunicado, a Vannini & Delatim se coloca à disposição do Executivo para uma reunião a fim de compor a situação e que o ofício não diz respeito à rescisão do contrato, mas suspensão temporária dos serviços de pediatria.

