BARIRI: Empresa se manifesta sobre suspensão de serviços de pediatria

A empresa Vannini & Delatim Serviços Médicos e Nutricionais Ltda., de Botucatu, encaminhou nota ao Candeia a respeito da suspensão dos serviços de pediatria para a rede municipal de Saúde a partir desta segunda-feira (16).

De acordo com a procuradora da empresa, Maria Idalina Tamassia Betoni, a firma, por diversas vezes tentou conversar a respeito dos pagamentos com a administração municipal, no entanto, a resposta é sempre evasiva, sem previsão de pagamento.

“Diante de tal situação, a empresa, respaldada pela Lei de Licitações, achou melhor suspender os serviços até que haja a regularização dos pagamentos”, relata Maria Idalina.

Segundo ela, não se trata de rescisão, mas apenas de suspensão. “Informo que tentamos por diversas vezes resolver a situação, mas a resposta é sempre a mesma, que não possui verba para pagamento e nem previsão”, finaliza a procuradora.

A Vannini & Delatim venceu licitação em março deste ano no valor total de R$ 614,8 mil por período de 12 meses. Pelo contrato, comprometeu-se em fornecer médicos para as especialidades de endocrinologista, otorrinolaringologia, neurologista, neurologista infantil e pediatria.

