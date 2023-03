Bariri: Ford T continua no Museu Mario Fava por mais 30 meses

O Ford T utilizado na construção da Carretera Panamericana continuará no Museu Mario Fava por mais 30 meses.

A informação está na página do Facebook do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Ele conta que esteve em São Paulo na terça-feira (21) com o curador do museu, José Augusto Barboza Cava (Cavinha) e com o empresário Cláudio Denti Masson.

O encontro foi com o secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo, Edson Aparecido.

“Ele (Edson Aparecido), a pedido do prefeito Ricardo Nunes, apoiou nossa solicitação de prorrogar o empréstimo do Fordinho Brasil, utilizado na construção da Carretera Panamericana e que atualmente integra o acervo do museu local”, conta Abelardo Simões.

O prefeito de Bariri informa que o contrato de cessão por comodato a título gratuito foi assinado pela Associação dos Amigos do Museu Mario Fava de Bariri junto à empresa São Paulo Transporte S/A, que mantém o Museu SPTrans dos Transportes Públicos – Gaetano Ferolla, proprietário do Ford T.

“A prorrogação é por mais 30 meses, porém já iniciamos as tratativas para conquistar, de forma definitiva, o veículo para o museu de Bariri, a fim de manter viva em nossa cidade as memórias de um feito histórico alcançado pelo mecânico baririense Mario Fava”, finaliza Abelardo Simões.

