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Cidade: Prefeitura abre processo administrativo após denúncia de agressão a criança em creche

30 abr, 2026

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Creche Professora Nelly Chidid: imagens de câmeras teriam comprovado a agressão (Arquivo Candeia)

A Prefeitura de Bariri instaurou processo administrativo disciplinar em relação a três funcionárias da Creche Professora Nelly Chidid, situada no Jardim Panorama.
Anteriormente, o governo municipal havia aberto procedimento de sindicância. A principal diferença entre sindicância e o processo administrativo disciplinar está na gravidade e no formalismo: a sindicância é um procedimento mais rápido e simples, muitas vezes preliminar ou investigativo, enquanto o outro instrumento é formal, longo e obrigatório para sanções graves, como demissão e suspensão acima de 30 dias.
O caso trata de eventual agressão a uma criança de 2 anos, dentro da unidade de ensino. O procedimento aberto pela prefeitura trata de supostas condutas funcionais inadequadas ocorridas no ambiente de trabalho, atribuídas a uma cuidadora temporária e duas auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs).
O procedimento pretende apurar supostas condutas que possam ter atentado contra a integridade física, moral e psicológica de estudante da rede municipal de ensino, bem como possível recusa de assinatura de documentos oficiais.
Além disso, a administração municipal decidiu pelo afastamento preventivo das três servidoras pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado até a conclusão do trabalho.
O Candeia apurou que a mãe do aluno procurou a direção da creche para relatar o caso. Imagens de câmeras de segurança foram vistas e teriam comprovado a agressão.
Diante disso, a mãe procurou a Delegacia de Polícia de Bariri para registro de boletim de ocorrência. As partes serão ouvidas e as imagens serão inseridas no inquérito policial já aberto.

Prefeito

O prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) falou sobre o caso na reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), realizada na terça-feira (28).
Diz que retornava da Agrishow, em Ribeiro Preto, para Bariri, quando tomou conhecimento do caso.
Diante do relato, pediu a abertura da sindicância e o afastamento preventivo das funcionárias.
Airton conta que desde o início do governo foram abertos aproximadamente 30 procedimentos de apuração.
Ressalta que muitas situações são reincidentes, porque, segundo ele, não houve a devida apuração no passado.
O prefeito afirma que o atual governo não se nega em apurar os fatos que chegam ao conhecimento, mas que muitas vezes os resultados ficam aquém do esperado porque a lei é branda.
De acordo com ele, o objetivo é apurar condutas inadequadas de servidores, sempre que chegarem ao conhecimento da administração municipal.

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