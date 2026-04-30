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Cidade

Cidade: Bariri define empresa para recape de três vias

30 abr, 2026

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Recapeamento compreende quatro quadras da Rua Rodrigues Alves, duas quadras da Rua São João e uma quadra da Avenida Álvaro de Lima Floret (Arquivo/Candeia)

A Prefeitura de Bariri oficializou a contratação da empresa responsável por obras de recapeamento asfáltico em três vias do município. O prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) homologou todos os atos de concorrência eletrônica e adjudicou o objeto à empresa Pavfran Usinagem e Pavimentação Ltda., de Cravinhos-SP, vencedora do certame.
O contrato prevê a execução de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura de 3 centímetros, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos necessários. O investimento total será de R$ 238.900,00.
As obras contemplarão uma área total de 5.566,59 metros quadrados, distribuída em três vias da cidade. Na Rua Rodrigues Alves, serão recapeados 3.294,85 m² no trecho entre as avenidas Claudionor Barbieri e Dr. Antonio Galízia, abrangendo quatro quadras.
Já na Rua São João, a intervenção alcança 1.722,03 m², entre a Avenida Álvaro de Lima Floret e a Avenida XV de Novembro, em duas quadras. Por fim, a Avenida Álvaro de Lima Floret receberá recapeamento em 549,71 m², no trecho entre as ruas Silva Jardim e São João.
O processo licitatório foi realizado na modalidade concorrência eletrônica, do tipo menor preço, com sessão pública ocorrida no dia 27 de março. Inicialmente, o valor estimado da obra era de R$ 399.298,14, sendo a maior parte proveniente de convênio com o governo federal, no valor de R$ 396 mil, e uma contrapartida municipal de R$ 3.298,14.

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