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Região: Festival Agito na Praia 2026 ocorre em Itapuí

30 abr, 2026

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Com uma programação voltada a diferentes públicos, o Festival Agito na Praia 2026 de Itapuí reúne artistas locais e regionais, promovendo uma diversidade de estilos ao longo da tarde e noite. O evento será no dia 10 de maio, a partir das 15h.
A iniciativa integra o programa Difusão CultSP, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com execução da Associação Amigos da Arte.
A abertura fica por conta de MC Petrilli, acompanhado do DJ e produtor Noturno, apresentando faixas do EP Beba Água e Coma Frutas. Em seguida, a banda jauense Os Patrões sobe ao palco com repertório que mistura músicas autorais e clássicos do rock nacional e internacional.
Na sequência, a dupla sertaneja Ed Cézar e Ary mantém o ritmo do festival. O encerramento, às 18h30, será com o Grupo Velha Guarda, que leva ao público sucessos do samba e do pagode.
A apresentação do evento será conduzida por Giba Belluzzo, do Sistema Belluzzo de Comunicação.
“O festival busca valorizar artistas locais e, ao mesmo tempo, trazer nomes da região para ampliar o alcance cultural do evento”, afirma Marcelo Furlen, diretor de Cultura e Turismo de Itapuí.

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