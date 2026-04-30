Cultura: Letramento Racial inicia turma destinada ao público em geral

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A Associação Cultural Quilombo de Bariri inicia turma de Letramento Racial, no Clube da Melhor Idade, desta vez voltada ao público em geral, além de estudantes e professores. A formação é oferecida em parceria com a Unesp (FAAC/Bauru).

São 12 horas de carga horária, divididas em cinco encontros quinzenais – 05 e 19 de maio; e 06, 16 e 30 de junho – sempre às terças-feiras. As aulas são ministradas no período das 18h às 20h.

A formação é conduzida por corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores com atuação nas áreas de comunicação, educação, cultura e direitos humanos. Entre os nomes estão Carina Cristina do Nascimento, Gabriel Henrique Vitorino Alves de Jesus, Tatiana Sá e Juarez Tadeu de Paula Xavier.

O curso é baseado na Cartilha de Letramento Racial, desenvolvida pela própria associação em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e lançada em janeiro de 2025.

Para mais informações e inscrições, entrar em contato pelo telefone (14) 3662-5606.