A Associação Cultural Quilombo de Bariri inicia turma de Letramento Racial, no Clube da Melhor Idade, desta vez voltada ao público em geral, além de estudantes e professores. A formação é oferecida em parceria com a Unesp (FAAC/Bauru).
São 12 horas de carga horária, divididas em cinco encontros quinzenais – 05 e 19 de maio; e 06, 16 e 30 de junho – sempre às terças-feiras. As aulas são ministradas no período das 18h às 20h.
A formação é conduzida por corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores com atuação nas áreas de comunicação, educação, cultura e direitos humanos. Entre os nomes estão Carina Cristina do Nascimento, Gabriel Henrique Vitorino Alves de Jesus, Tatiana Sá e Juarez Tadeu de Paula Xavier.
O curso é baseado na Cartilha de Letramento Racial, desenvolvida pela própria associação em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e lançada em janeiro de 2025.
Para mais informações e inscrições, entrar em contato pelo telefone (14) 3662-5606.
Cultura: Letramento Racial inicia turma destinada ao público em geral
A Associação Cultural Quilombo de Bariri inicia turma de Letramento Racial, no Clube da Melhor Idade, desta vez voltada ao público em geral, além de estudantes e professores. A formação é oferecida em parceria com a Unesp (FAAC/Bauru).