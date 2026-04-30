Cultura: Edcarlos Santos vai participar do 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura

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Edcarlos Pereira dos Santos, presidente da Associação Cultural Quilombo de Bariri, vai participar do 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, que será realizado entre os dias 19 e 24 de maio, no município de Aracruz, Espírito Santo (ES).

O convite ocorreu após sua participação no 4º Fórum Estadual da Cultura Viva Paulista, que reuniu diversos Pontos de Cultura na cidade de Campinas, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março.

Durante o evento, além de receber informações atualizadas sobre captação de recursos e novos editais, a Associação Cultural Quilombo de Bariri teve a oportunidade de dialogar com representantes de outros Pontos de Cultura do estado. “Essa troca de experiências é fundamental para fortalecer parcerias, ampliar nossa rede de contatos e compartilhar boas práticas que possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento cultural de Bariri e região”, ressalta Edcarlos.

Segundo o presidente, a participação do Quilombo é importante para ampliar a articulação institucional, atualizar conhecimentos e gerar novas oportunidades, contribuindo para o fortalecimento da missão da entidade na valorização da cultura afro-brasileira, formação cultural e inclusão social.

O lançamento oficial da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura está previsto para o dia 15 de julho, em Aracruz (ES). Já confirmaram presença a ministra da Cultura, Margareth Menezes; o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho; a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg; além de lideranças indígenas e representantes de Pontos de Cultura de todo o país.

Inspirada no conceito de “tecer ideias”, a TEIA é um espaço de articulação, troca de experiências e fortalecimento da Cultura Viva, considerada uma das mais importantes políticas culturais do Brasil, responsável por certificar mais de 7 mil Pontos de Cultura em todo o território nacional.

A TEIA é uma realização do Ministério da Cultura (MinC), do Governo do Estado do Espírito Santo e da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC). (Fonte: Assessoria de Imprensa)