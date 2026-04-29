Economia: Curso de processamento caseiro de tomate está com vagas abertas

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Quinta-feira (30), foram abertas as inscrições para o curso de Processamento Caseiro de Tomate, que será ministrado nos dias 28 e 29 de maio, das 8h às 17h, na Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone.

O curso é gratuito e resulta de parceria entre a Diretoria de Desenvolvimento da Prefeitura de Bariri, o Fundo Social de Solidariedade, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp).

As inscrições devem ser realizadas na secretaria da unidade escolar, segunda a quinta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 20h e de sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

O curso visa capacitar para transformação artesanal do fruto, focando no aproveitamento integral da safra, redução de desperdícios e geração de renda extra. Os participantes vão aprender a preparar suco, purê, extrato, geleia, compota, tomate seco, confit e outras receitas.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. O dia de aula tem intervalo para o almoço e será fornecida refeição aos participantes.

Para se inscrever é necessário ter idade mínima de 16 anos, ser alfabetizado e não ter concluído anteriormente o mesmo curso certificado pelo Senar.

Documentos necessários para a inscrição: RG e CPF ou CNH ou CIN (Carteira de Identidade Nacional) e comprovante de residência. Para menores de 18 anos, o responsável legal também deverá apresentar RG e CPF ou CNH ou CIN e termo de guarda legal, se for o caso.

Mais informações pelo telefone e WhatsApp (14) 3662-4544 ou diretamente na secretaria da escola. (Fonte: Assessoria de Imprensa)