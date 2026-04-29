Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Justiça

Justiça: Réu é absolvido pelo Tribunal do Júri por crime ocorrido em 2023

29 abr, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Fórum de Bariri, onde ocorreu o julgamento: crime ocorreu no Jardim Alvorada em fevereiro de 2023 (Alcir Zago/Candeia)

O Tribunal do Júri da Comarca de Bariri absolveu o réu Jeferson Fernandes Pereira da Silva, acusado de homicídio qualificado pela morte de Bruno Guilherme Soares dos Santos. O julgamento ocorreu na terça-feira (28).
Jeferson havia sido denunciado pelo Ministério Público com base no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, que tratam de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença manifestou-se pela absolvição do acusado, levando a juíza Viviane de Carvalho Singulane a julgar improcedente a denúncia. O MP pode recorrer dessa decisão, requerendo a anulação do julgamento.
De acordo com a acusação, o crime teria ocorrido na noite de 24 de fevereiro de 2023, por volta das 23h, na Rua Rafael Cordeiro, no Jardim Alvorada, em Bariri.
Segundo o apurado, meses antes do fato, o réu havia se mudado para um imóvel vizinho ao da vítima, e, ao longo do tempo, teria passado a adotar comportamento considerado desrespeitoso em relação à companheira de Bruno, o que gerou conflitos entre os dois.
Ainda conforme a denúncia, dias antes do crime, houve uma discussão entre os envolvidos. Na noite do ocorrido, Bruno retornava de um bar quando encontrou Jeferson nas proximidades de sua residência. Após nova discussão, o acusado teria se apoderado de um pedaço de pau e desferido golpes contra a vítima, que morreu no local.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...