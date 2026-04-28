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Região: Itaju realiza Grande Encontro de Talentos e Esportes

28 abr, 2026

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Dia 02 de maio, sábado, a Prefeitura de Itaju realiza Grande Encontro de Talentos e Esportes, após missa das 19h, em frente à Igreja Matriz São Sebastião, na área central da cidade.
O evento está sendo realizado em parceria com Setor de Assistência Social e tem o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Condeca).
A programação prevê apresentação do grupo de Capoeira do professor André; de números de Circo e Dança, do professor Lauan Silva; e do grupo de Karatê, do mestre Juvenal.
De acordo com os organizadores, o evento vai contar com a participação de crianças e adolescentes integrantes do Serviço de Convivência de projetos sociais e alunos das escolas públicas de Itaju. (Fonte: Assessoria de Imprensa).

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