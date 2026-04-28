Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cidade

Cidade: Entra em vigor nova multa automática para exame toxicológico vencido

28 abr, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Recomendação é que os condutores consultem a situação do exame o quanto antes (Divulgação)

Motoristas das categorias C, D e E devem redobrar a atenção com uma mudança importante nas regras de fiscalização de trânsito. Com base em resoluções recentes do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e diretrizes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a renovação do exame toxicológico passou a ser monitorada de forma automática — e pode gerar multa mesmo sem o condutor estar dirigindo.
A principal novidade é a chamada “multa de balcão”, uma infração administrativa que dispensa abordagem policial. Na prática, o próprio sistema do DETRAN identifica quando o motorista ultrapassa o prazo legal para refazer o exame toxicológico, que é de 2 anos e 6 meses.
Caso o prazo seja excedido, a penalidade é aplicada diretamente no prontuário do condutor. A infração é considerada gravíssima, com fator multiplicador, resultando em multa de R$ 1.467,35.
Outro ponto que chama atenção é que a penalidade ocorre de forma automática, independentemente de o motorista estar em circulação ou ser flagrado em fiscalização. Ou seja, basta o exame estar vencido para que a autuação seja registrada.
A exigência vale para todos os condutores habilitados nas categorias C, D e E, sem exceção. Mesmo aqueles que não exercem atividade remunerada ou mantêm a categoria apenas por opção pessoal também precisam manter o exame atualizado.
Além do impacto financeiro, o descumprimento da regra pode trazer outras consequências. O motorista pode ter dificuldades para renovar a CNH e, em caso de reincidência, sofrer suspensão do direito de dirigir por três meses.
Como orientação, a recomendação é que os condutores consultem a situação do exame o quanto antes. A verificação pode ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou diretamente no portal do DETRAN-SP.
A orientação é clara: não espere a notificação chegar. Manter o exame toxicológico em dia é essencial para evitar multas e transtornos administrativos.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...