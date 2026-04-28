Cidade: Entra em vigor nova multa automática para exame toxicológico vencido

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Motoristas das categorias C, D e E devem redobrar a atenção com uma mudança importante nas regras de fiscalização de trânsito. Com base em resoluções recentes do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e diretrizes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a renovação do exame toxicológico passou a ser monitorada de forma automática — e pode gerar multa mesmo sem o condutor estar dirigindo.

A principal novidade é a chamada “multa de balcão”, uma infração administrativa que dispensa abordagem policial. Na prática, o próprio sistema do DETRAN identifica quando o motorista ultrapassa o prazo legal para refazer o exame toxicológico, que é de 2 anos e 6 meses.

Caso o prazo seja excedido, a penalidade é aplicada diretamente no prontuário do condutor. A infração é considerada gravíssima, com fator multiplicador, resultando em multa de R$ 1.467,35.

Outro ponto que chama atenção é que a penalidade ocorre de forma automática, independentemente de o motorista estar em circulação ou ser flagrado em fiscalização. Ou seja, basta o exame estar vencido para que a autuação seja registrada.

A exigência vale para todos os condutores habilitados nas categorias C, D e E, sem exceção. Mesmo aqueles que não exercem atividade remunerada ou mantêm a categoria apenas por opção pessoal também precisam manter o exame atualizado.

Além do impacto financeiro, o descumprimento da regra pode trazer outras consequências. O motorista pode ter dificuldades para renovar a CNH e, em caso de reincidência, sofrer suspensão do direito de dirigir por três meses.

Como orientação, a recomendação é que os condutores consultem a situação do exame o quanto antes. A verificação pode ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou diretamente no portal do DETRAN-SP.

A orientação é clara: não espere a notificação chegar. Manter o exame toxicológico em dia é essencial para evitar multas e transtornos administrativos.