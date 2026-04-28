Cidade: Paróquia Santa Luzia festeja 24 anos e inicia ano jubilar

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De 25 de abril a 9 de maio, a comunidade de Santa Luzia, nos altos da cidade, cumpre intensa programação para comemorar 24 anos de fundação da paróquia.

Vale destacar que as festividades preveem o início das celebrações que vão marcar o Ano Jubilar Paroquial, ou seja, 25 anos de existência (Jubileu de Prata).

Coordenada pela pároco Carlos Menezes Jr., a programação religiosa prevê missas comemorativas, com bênçãos especiais e celebrações solenes, sempre na Igreja de Santa Luzia. A missa de abertura da programação (25/04) e do ano jubilar paroquial (26/04) foram celebradas no final de semana passado, com a participação de bom número de fiéis.

Programação festiva

A grande atração da programação festiva é a Quermesse de Santa Luiza, no pátio externo da Igreja, com barraca de salgados (fogazza, pastel, batata frita, mini pizza e espetinhos); de bebidas (refrigerante, cerveja, suco e chope) e de doces. Há ainda brinquedos infláveis para a garotada.

O evento começou no final de semana passado, com a presença musical da dupla Ricardo & Milton (sábado); e o cantor Paulinho Moura (domingo).

Neste final de semana, serão três dias de festa nas barracas: sexta-feira (1º/05), feriado nacional e aniversário da paróquia; às 17h30, com a presença do grupo de forró: Trio Matilha de Joa. No sábado (02/05), sobe ao palco a dupla sertaneja Ed Cesar & Ary.

E domingo (03/05), a partir das 11h30, ocorre o almoço festivo, na barraca da quermesse, com venda de porções, seguido de Show de Prêmios.

A programação festiva se encerra no próximo final de semana, com mais um dia de quermesse, no sábado (09), com a participação do grupo jauense de pagode, Sinhá.