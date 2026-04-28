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Saúde

Saúde: Bariri tem mudanças na vacinação

28 abr, 2026

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Vacinação em Bariri tem alterações em relação à dengue e à gripe (Divulgação)

A equipe responsável pela vacinação em Bariri comunica algumas mudanças na imunização contra a dengue e contra a gripe.
No caso da dengue, o imunizante do Butantan está disponível para trabalhadores da saúde na rede privada, hospitais, clínicas e toda a rede particular.
Além disso, também podem receber a dose pessoas com 59 anos de idade (58 anos para baixo e 60 anos em diante não serão imunizados nesse momento). É preciso levar um documento de identidade para ser vacinado.
No caso da vacina contra a gripe, no Centro de Saúde e no Soma 2 (ao lado da Caixa d’água) a vacinação será feita até 12h. Nas demais unidades de saúde as doses contra a gripe são aplicadas até 15h.

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