Saúde: Bariri tem mudanças na vacinação

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

A equipe responsável pela vacinação em Bariri comunica algumas mudanças na imunização contra a dengue e contra a gripe.

No caso da dengue, o imunizante do Butantan está disponível para trabalhadores da saúde na rede privada, hospitais, clínicas e toda a rede particular.

Além disso, também podem receber a dose pessoas com 59 anos de idade (58 anos para baixo e 60 anos em diante não serão imunizados nesse momento). É preciso levar um documento de identidade para ser vacinado.

No caso da vacina contra a gripe, no Centro de Saúde e no Soma 2 (ao lado da Caixa d’água) a vacinação será feita até 12h. Nas demais unidades de saúde as doses contra a gripe são aplicadas até 15h.