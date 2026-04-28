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Região: Amigos do Livra fatura campeonato em Itaju

28 abr, 2026

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Equipe sub-11 do Amigos do Livra faturou o título e também premiações individuais (Divulgação)

No sábado (25), o município de Itaju promoveu o Festival Regional Sub-11, reunindo sete equipes da região e proporcionando um dia marcado por competição saudável, integração e incentivo ao esporte entre crianças.
Dentro de campo, o equilíbrio entre as equipes deu o tom do torneio, que contou com boa participação do público e apoio das famílias. Na grande final, a equipe Amigos do Livra levou a melhor ao vencer o time de Itaju, garantindo o título da competição.
Além da conquista coletiva, o time campeão também se destacou nas premiações individuais, ficando com o goleiro menos vazado e o artilheiro do campeonato.
O vice-campeonato ficou com a equipe da PM Itaju. A organização destacou a importância do evento não apenas pelo aspecto competitivo, mas também pelo papel social e educativo, fortalecendo valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe entre os participantes.
Os organizadores agradeceram a presença das equipes, o apoio da torcida e o envolvimento dos familiares, que contribuíram diretamente para o sucesso do festival. Um agradecimento especial também foi direcionado ao professor Vandeco, do Arrudão, pela colaboração prestada à equipe durante a competição.

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