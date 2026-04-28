Região: Amigos do Livra fatura campeonato em Itaju

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No sábado (25), o município de Itaju promoveu o Festival Regional Sub-11, reunindo sete equipes da região e proporcionando um dia marcado por competição saudável, integração e incentivo ao esporte entre crianças.

Dentro de campo, o equilíbrio entre as equipes deu o tom do torneio, que contou com boa participação do público e apoio das famílias. Na grande final, a equipe Amigos do Livra levou a melhor ao vencer o time de Itaju, garantindo o título da competição.

Além da conquista coletiva, o time campeão também se destacou nas premiações individuais, ficando com o goleiro menos vazado e o artilheiro do campeonato.

O vice-campeonato ficou com a equipe da PM Itaju. A organização destacou a importância do evento não apenas pelo aspecto competitivo, mas também pelo papel social e educativo, fortalecendo valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe entre os participantes.

Os organizadores agradeceram a presença das equipes, o apoio da torcida e o envolvimento dos familiares, que contribuíram diretamente para o sucesso do festival. Um agradecimento especial também foi direcionado ao professor Vandeco, do Arrudão, pela colaboração prestada à equipe durante a competição.