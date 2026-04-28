Saúde: Santa Casa divulga palestrantes da Semana da Enfermagem

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

De 12 a 15 de maio, a Santa Casa de Bariri realiza a 1ª Semana de Enfermagem, com o objetivo de promover educação continuada, valorizar os profissionais da linha de frente da saúde e fortalecer as práticas assistenciais na área de enfermagem.

O evento é gratuito e exclusivo para profissionais e estudantes de enfermagem. Os participantes terão acesso a palestras, capacitações e atividades voltadas ao aprimoramento técnico e humano da enfermagem.

Os organizadores já divulgaram os nove palestrantes, que vão se revezar ao longo dos quatro dias de evento, em intensa programação.

Já confirmaram presença Thais Travaglia; Danielle Urbanetto; Suzane de Souza; Gercilene Silveira; Kely dos Santos; Juliana Vaccarelli; Camila Silva; Rita Altino e André Fanti.

A semana ainda vai contar com a participação de integrante do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren SP), trazendo conteúdo de alto nível técnico e atualizado às diretrizes do órgão regulador da profissão.

As inscrições já se encontram abertas aos profissionais e estudantes da área. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Bariri)