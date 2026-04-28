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Saúde

Saúde: Santa Casa divulga palestrantes da Semana da Enfermagem

28 abr, 2026

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A Semana de Enfermagem contará com 9 palestrantes, todos especialistas da área da saúde (Divulgação)

De 12 a 15 de maio, a Santa Casa de Bariri realiza a 1ª Semana de Enfermagem, com o objetivo de promover educação continuada, valorizar os profissionais da linha de frente da saúde e fortalecer as práticas assistenciais na área de enfermagem.
O evento é gratuito e exclusivo para profissionais e estudantes de enfermagem. Os participantes terão acesso a palestras, capacitações e atividades voltadas ao aprimoramento técnico e humano da enfermagem.
Os organizadores já divulgaram os nove palestrantes, que vão se revezar ao longo dos quatro dias de evento, em intensa programação.
Já confirmaram presença Thais Travaglia; Danielle Urbanetto; Suzane de Souza; Gercilene Silveira; Kely dos Santos; Juliana Vaccarelli; Camila Silva; Rita Altino e André Fanti.
A semana ainda vai contar com a participação de integrante do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren SP), trazendo conteúdo de alto nível técnico e atualizado às diretrizes do órgão regulador da profissão.
As inscrições já se encontram abertas aos profissionais e estudantes da área. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Bariri)

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