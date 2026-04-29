Esporte: Faridão é reinaugurado com festa e craques do futebol

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A manhã do domingo (26) foi marcada pela reinauguração do Estádio Municipal Farid Jorge Resegue, o Faridão. Após anos sem atividades esportivas e marcado pelo abandono, o espaço foi revitalizado e voltou a receber o público como palco de esporte, cultura e convivência social.

O evento reuniu grande público e contou com a presença de autoridades do Executivo e do Legislativo, reforçando a importância do estádio para a comunidade. A cerimônia teve início com a apresentação da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo, que executou o Hino Nacional ao vivo, emocionando os presentes.

O prefeito Airton Pegoraro e o vice-prefeito Paulo Kezo deram o pontapé inicial na partida que reuniu um selecionado de Bariri contra a seleção paulista, formada por nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Müller, Sérgio, Amaral, Dinei, Paulinho McLaren, Capitão, Zenon, entre outros. O aposentado e apaixonado pelo futebol José Gari Borges esteve no evento, assim como na inauguração do Faridão, em 1962.

Durante os pronunciamentos, autoridades destacaram o papel do Faridão como um importante espaço para o fortalecimento de projetos esportivos e realização de eventos que promovam a integração da população. “Assumimos o compromisso de recuperar o estádio e hoje entregamos esse espaço de volta à população. O Faridão está de volta”, afirmou o prefeito.

O gramado, completamente renovado, chamou a atenção de quem compareceu. O cenário atual contrasta com o passado recente, quando o campo estava tomado pelo mato e pelo descaso.

Segundo o vice-prefeito Paulo Kezo, esta é apenas a primeira etapa da revitalização. “Vamos promover a troca completa do alambrado, realizar manutenção no vestiário da arbitragem e buscar recursos para reinstalar uma moderna iluminação no gramado”, destacou.

O diretor municipal de Esportes e Lazer, Luizinho Jholi, informou que em breve serão abertas as inscrições para o campeonato municipal, cujas partidas deverão ocorrer nas tardes de sábado. Além disso, Bariri participará da Copa Amizade de Futebol Amador, mandando seus jogos no Faridão, que também será utilizado pelas escolinhas de futebol nas categorias de base.

Outro destaque da manhã foi a ação solidária promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Diretoria de Esporte e Lazer, que arrecadou alimentos na entrada do estádio. As doações serão destinadas às famílias assistidas no município.