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Esportes

Esporte: Baririense Arthur Budin é destaque no Circuito Paulista de Skate

29 abr, 2026

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Arthur Budin ocupa a 3ª posição no ranking geral da categoria Mirim (Divulgação)

Arthur Budin, 11 anos, skatista de Bariri, está fazendo bonito no Circuito Interior Paulista de Skate. O atleta mirim teve bom desempenho nas primeiras etapas e agora está entre os líderes do ranking geral.
Na primeira etapa, em Fartura-SP, Arthur ficou em 7º lugar. Em Avaré-SP, na segunda etapa, ele foi campeão. Com esses resultados, Arthur Budin ocupa a 3ª posição no ranking geral da categoria Mirim, que tem 31 competidores.
Vitor Bueno, outro atleta de Bariri, também participa na categoria Amador. Ele ficou em 6º lugar em Fartura-SP e em 10º em Avaré-SP, alcançando a 8ª posição no ranking geral da sua categoria.
A prefeitura de Bariri tem apoiado os atletas com transporte para as competições, contando com a ajuda de Luizinho Jholi.
As próximas etapas do Circuito Interior Paulista prometem mais disputas, e a expectativa é que Arthur Budin e Vitor Bueno continuem representando bem Bariri no skate.

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