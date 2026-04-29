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Cidade: Caminhada do Trabalhador sai às 6h da Igreja Matriz

29 abr, 2026

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Como sugestão de lanche comunitário, os organizadores solicitam que quem puder leve uma porção de salgado, doce ou refrigerante para ser compartilhado  (Divulgação)

Nesta sexta-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalho, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri realiza a 1ª Caminhada do Trabalhador.
O percurso prevê saída em frente à Igreja Matriz às 6h, rumo à Capela do Bairro da Queixada, a cerca de 10 km, com a maior parte de trecho de terra.
No local, por volta das 10h, será celebrada Missa Sertaneja. Durante a celebração haverá sorteio de uma imagem de São José entre os participantes.
Após o término da missa, a dupla mirim Vinicius & Henrico vai se apresentar com repertório formado pela música sertaneja raiz.
Como sugestão de lanche comunitário, os organizadores solicitam que quem puder leve uma porção de salgado, doce ou refrigerante para ser compartilhado.

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