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Educação

Educação: Má qualidade leva Bariri a devolver novamente uniformes escolares

29 abr, 2026

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Luciana Lucínio, Cinira Mazotti e diretoras de escolas municipais na coletiva de imprensa: mais de 87% dos uniformes apresentaram inconformidades (Alcir Zago/Candeia)

A Prefeitura de Bariri anunciou a devolução de um lote de uniformes escolares fornecido pela empresa Ana Lu Confecções Ltda. após constatar uma série de irregularidades na qualidade das peças.
O caso foi detalhado durante coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (29), no Museu Mário Fava, com a presença da chefe de Gabinete, Luciana Lucínio, da diretora municipal de Educação, Cinira Giacone Mazotti, além de diretoras das escolas da rede municipal.
De acordo com a administração, foram produzidas 11.403 camisetas — o equivalente a três unidades por aluno —, mas a conferência detalhada revelou que apenas 455 peças estavam em bom estado. Outras 9.766 apresentavam inconformidades e, além disso, 4.386 tinham defeitos considerados de maior relevância técnica.
As camisetas, confeccionadas em tecido PV (67% poliéster e 33% viscose), foram entregues com atraso no início de março. Após a distribuição para análise nas escolas municipais, cada peça foi avaliada individualmente, o que evidenciou problemas como falhas estruturais, divergência de tamanhos, presença de mofo e uso de material inferior ao especificado no processo licitatório.
Segundo a Prefeitura, a empresa já havia sido notificada anteriormente e teve o prazo de um mês para substituir os itens. No entanto, mesmo após a nova entrega, os problemas persistiram, levando à decisão de devolução integral do lote.

Setembro

O contrato com a empresa foi firmado após licitação iniciada em setembro de 2025. A proposta vencedora foi de R$ 145.730,34 — cerca de 28,6% abaixo da estimativa inicial do município, que era de R$ 204.113,70. A fornecedora ficou na quinta colocação no certame, mas acabou contratada após a análise das amostras apresentadas.
A administração municipal argumenta que o processo licitatório foi conduzido dentro dos prazos para garantir a entrega dos uniformes no início do ano letivo. No entanto, os sucessivos problemas impediram que o material fosse disponibilizado aos alunos.
Na ocasião da primeira devolução, o prefeito Airton Luis Pegoraro afirmou que a decisão de devolver os uniformes foi tomada para preservar o interesse público. Segundo ele, o município não irá aceitar prejuízos com produtos que não atendam aos padrões de qualidade exigidos.
Diante do impasse, a Prefeitura deverá abrir um novo processo licitatório, com a expectativa de que os uniformes sejam fornecidos a partir do segundo semestre deste ano.
Além disso, o governo municipal deve rescindir o contrato com a empresa e averiguar a possibilidade de aplicação de multa.

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